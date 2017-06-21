Курс доллара на торгах Московской биржи превысил 60 руб. впервые с 2 февраля 2017 г

Курс доллара превысил отметку в 60 рублей впервые с 2 февраля 2017 года.

При этом курс евро вырос на 67 копеек по отношению к закрытию предыдущих торгов и достиг отметки в 67,01 рубля впервые с 9 декабря 2016 года.