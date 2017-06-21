Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США ввели санкции против приближенных Путина: ответный удар РФ
Постиранные вещи нельзя сушить в квартире
СМИ узнали, с чем связано задержание менеджера «Аэрофлота»
Какие сосиски ни в коем случае нельзя покупать
"Первый канал" подал в суд претензию из-за фильма о Путине
Знаете ли вы творчество Виктора Цоя?21 июня 1962 года родился Виктор Цой. Сегодня музыканту исполнилось бы 55 лет
Звезда «Реальных пацанов» похудела на спор в шоу Летучей
Николь Кидман — 50: самые провокационные роли актрисы
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Похудевшая Скулкина похвасталась фигурой в купальнике - СМИ
49-летняя Кабо пришла на пляж в белом купальнике
Анджелина Джоли поправилась и похорошела (фото)
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Жена 86-летнего Ивана Краско высказалась о наследстве актера
Калашниковой подарили квартиру за 40 миллионов
"Первый канал" подал в суд претензию из-за фильма о Путине
Еще одна страна не вернет России $240 млн долга
Фоторепортажи
1450-летие Николь Кидман
10Умер Гельмут Коль
10:39 (мск), источник: ТАСС

Курс доллара на торгах Московской биржи превысил 60 руб. впервые с 2 февраля 2017 г

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже вырос на 52 копейки и составил 60,15 рубля, свидетельствуют данные биржи.

Источник: Reuters

Курс доллара превысил отметку в 60 рублей впервые с 2 февраля 2017 года.

При этом курс евро вырос на 67 копеек по отношению к закрытию предыдущих торгов и достиг отметки в 67,01 рубля впервые с 9 декабря 2016 года.

Комментарии
11
А Б
Иными словами можно также сказать, что курс рубля по отношению к доллару понизился, а это, в свою очередь, говорит об очередном падении экономики страны в целом.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Александр Невский
Ничего.Скоро Набибулина выступит с очередной оптимистической ахинеей, в духе: "волатильность рубля -это прекрасно для нашей экономики, так как учитывается баланс интересов экспортёров и импортёров". И все будут счастливы.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Изгнанный Из Рая
Повышение доллара говорит лишь о том, что доллар повысился.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Впервые с марта курс доллар поднялся выше 60 рублей
11:12 (мск)© Ньюстюб
Курс валют
$
Доллар США ЦБ
58.5786   +0.62
$
Доллар США ММВБ
59.9850   +0.35
Евро ЦБ
65.3210   +0.46
Евро ММВБ
66.7500   +0.41
СМИ: полиция Брюсселя проводит обыски в Моленбеке из-за теракта на вокзале
СМИ рассказали о работе Минфина над пенсионной реформой
«Ъ» рассказал о «бизнес-подходе» Киева в переговорах с Трампом
Сечин доложил Путину об открытии нового месторождения
При убитом на вокзале в Брюсселе нашли мощную бомбу
Букмекеры оценили шансы сборной России победить Португалию
В Мурманске выпал снег
Спорт
Акинфеев vs Роналду: отбить золотой мяч Сегодня Россия сыграет второй, и главный, матч группового этапа Кубка конфедераций
Авто
Новый Kia Rio и конкуренты: онлайн Авто Mail.Ru «Авто Mail.Ru» удалось прокатиться на абсолютно новом Kia Rio. И мы решили обсудить этот автомобиль в прямом эфире. Задавайте свои вопросы!
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Звезда «Реальных пацанов» похудела на спор в шоу Летучей Валентина Мазунина приняла участие в новом шоу «Стройняшки»
Недвижимость
Петербуржцы пожаловались на завышенную квартплату
В России подешевели частные дома
С петербургского застройщика взыскали долги по зарплате
Названы самые безопасные города России
Леди
Саудаде: черта характера, которой португальцы похожи на русских Редактор «Леди Mail.Ru» Юля Арбатская поехала в Португалию отдохнуть... и немного влюбилась
Дети
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью Мальчик откровенно скучал, наблюдая за парадом с балкона Букингемского дворца.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь