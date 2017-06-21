Глава «Роснефти» доложил Путину об открытии нового месторождения

Источник: РИА "Новости"

Об этом во вторник, 20 июня, сообщается на сайте официального интернет-представительства президента России. Сечин продемонстрировал президенту керн, поднятый с глубины 2300 метров и рассказав о его свойствах: «В нем явные проявления нефти, есть даже выпоты нефти. Это уникальный керн для наших месторождений. По высокой насыщенности углеводородом, который содержится в керне, а также по высоте продуктивного пласта мы сегодня можем Вам доложить, Владимир Владимирович, по итогам предварительного анализа, который нами сделан, что мы стоим на пороге открытия очень серьёзного месторождения».

Источник: Пресс-служба Президента России

По словам главы Роснефти, исследования будут продолжены на глубине до 5000 метров:

И сегодня наши геологи говорят, что это будут уникальные месторождения. Предварительные технические исследования в этой зоне, зоне моря Лаптевых, показывают, по предварительным оценкам, до 9,5 миллиарда тонн геологических запасов. Игорь Сечин

Как отметил директор Института нефтегазовой геологии и литологии, член комиссии по разработке нефтяных и газовых месторождений России Александр Лобусев, море Лаптевых, его западная часть, где «Роснефтью» открыто новое месторождение, — уникальный по своему потенциалу нефтегазоносный бассейн. «Естественно, “Роснефть” провела тщательную разведку. По-моему, у них этот участок уже года три. Тридцать пять погонных километров они “отстреляли” и пять тысяч квадратных километров — то есть, в принципе, участок изучен достаточно детально. Что касается запасов нефти, то там они действительно могут быть большими. Вполне возможно, что это крупное или гигантское месторождение, поскольку оно приурочено к достаточно крупной структурной “ловушке”, так что перспективы и впрямь очень большие», — заявил он.

Читайте также WSJ: санкции Запада не отражаются на состоянии нефтяной отрасли РФ