Глава «Роснефти» доложил Путину об открытии нового месторождения
Глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал президенту России Владимиру Путину об открытии нового месторождения на шельфе Хатангского залива моря Лаптевых.
Глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал президенту России Владимиру Путину об открытии нового месторождения на шельфе Хатангского залива моря Лаптевых.
Об этом во вторник, 20 июня, сообщается на сайте официального
Сечин продемонстрировал президенту керн, поднятый с глубины 2300 метров и рассказав о его свойствах: «В нем явные проявления нефти, есть даже выпоты нефти. Это уникальный керн для наших месторождений. По высокой насыщенности углеводородом, который содержится в керне, а также по высоте продуктивного пласта мы сегодня можем Вам доложить, Владимир Владимирович, по итогам предварительного анализа, который нами сделан, что мы стоим на пороге открытия очень серьёзного месторождения».
По словам главы Роснефти, исследования будут продолжены на глубине до 5000 метров:
И сегодня наши геологи говорят, что это будут уникальные месторождения. Предварительные технические исследования в этой зоне, зоне моря Лаптевых, показывают, по предварительным оценкам, до 9,5 миллиарда тонн геологических запасов.
Как отметил директор Института нефтегазовой геологии и литологии, член комиссии по разработке нефтяных и газовых месторождений России Александр Лобусев, море Лаптевых, его западная часть, где «Роснефтью» открыто новое месторождение, — уникальный по своему потенциалу нефтегазоносный бассейн.
«Естественно, “Роснефть” провела тщательную разведку.
Такого же мнения придерживается заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, заведующий кафедрой динамической геологии геологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Николай Короновский: «Месторождение открыто “Роснефтью” в море Лаптевых — а это практически Хатангский прогиб, близко к Хатанге. Это известная нефте- и газоносная область. Вообще в море Лаптевых могут быть нефтяные месторождения, в том числе крупные. И,
Процедура бурения скважины «Центрально-Ольгинская-1» очень сложна, но мобилизация работ прошла в очень короткое время — отметил заместитель директора по научной работе Института проблем нефти и газа РАН,