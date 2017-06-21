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11:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава «Роснефти» доложил Путину об открытии нового месторождения

Глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал президенту России Владимиру Путину об открытии нового месторождения на шельфе Хатангского залива моря Лаптевых.

Источник: РИА "Новости"

Об этом во вторник, 20 июня, сообщается на сайте официального интернет-представительства президента России.

Сечин продемонстрировал президенту керн, поднятый с глубины 2300 метров и рассказав о его свойствах: «В нем явные проявления нефти, есть даже выпоты нефти. Это уникальный керн для наших месторождений. По высокой насыщенности углеводородом, который содержится в керне, а также по высоте продуктивного пласта мы сегодня можем Вам доложить, Владимир Владимирович, по итогам предварительного анализа, который нами сделан, что мы стоим на пороге открытия очень серьёзного месторождения».

Источник: Пресс-служба Президента России

По словам главы Роснефти, исследования будут продолжены на глубине до 5000 метров:

И сегодня наши геологи говорят, что это будут уникальные месторождения. Предварительные технические исследования в этой зоне, зоне моря Лаптевых, показывают, по предварительным оценкам, до 9,5 миллиарда тонн геологических запасов.
Игорь Сечин

Как отметил директор Института нефтегазовой геологии и литологии, член комиссии по разработке нефтяных и газовых месторождений России Александр Лобусев, море Лаптевых, его западная часть, где «Роснефтью» открыто новое месторождение, — уникальный по своему потенциалу нефтегазоносный бассейн.

«Естественно, “Роснефть” провела тщательную разведку. По-моему, у них этот участок уже года три. Тридцать пять погонных километров они “отстреляли” и пять тысяч квадратных километров — то есть, в принципе, участок изучен достаточно детально. Что касается запасов нефти, то там они действительно могут быть большими. Вполне возможно, что это крупное или гигантское месторождение, поскольку оно приурочено к достаточно крупной структурной “ловушке”, так что перспективы и впрямь очень большие», — заявил он.

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Такого же мнения придерживается заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, заведующий кафедрой динамической геологии геологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Николай Короновский: «Месторождение открыто “Роснефтью” в море Лаптевых — а это практически Хатангский прогиб, близко к Хатанге. Это известная нефте- и газоносная область. Вообще в море Лаптевых могут быть нефтяные месторождения, в том числе крупные. И, по-видимому, скважина “Роснефти” действительно вошла в слои, которые могут быть перспективными. Причем не только в этом месте — там и вокруг может быть много месторождений». Это большое открытие, и оно, безусловно, расширяет российские перспективы, подчеркнул ученый.

Процедура бурения скважины «Центрально-Ольгинская-1» очень сложна, но мобилизация работ прошла в очень короткое время — отметил заместитель директора по научной работе Института проблем нефти и газа РАН, член-корреспондент РАН Василий Богоявленский: «Я с радостью присоединяюсь к поздравлению в адрес компании “Роснефти”, сделанному министром природных ресурсов и экологии России Сергеем Донским: это действительно очень значимое событие, поскольку на шельфе моря Лаптевых это первое открытое месторождение. Мы не сомневаемся, что за ним последуют другие открытия».

Комментарии
7
А Б
Интересно, доложил ли Сечин также о том, что в связи с санкциями, введёнными США и странами Европы в отношении РФ, у страны нет технологий бурения на шельфах и на море? Впрочем, ВВП вряд ли забыл об этом, т.к. на Петербургском экономическом форуме в 2016 году он сам говорил о том, что в результате санкций, РФ лишилась доступа к этим технологиям. Тогда же он назвал это обстоятельство большим вредом от введения санкций.
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максим !!!
Интересно узнать себестоимость добычи на данном месторождении - я думаю она находится где-то на уровне сегодняшних рыночных цен(это без учета коррупционного фактора) ,но путинцам я думаю не до таких мелочей они от подобного рода проектов только лишний раз обогатятся -убытки лягут на простых россиян ,а между тем бензин за последние несколько месяцев в условиях падающей нефти подорожал на 2-3 рубля
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Юрий Жданов
Значит если дойдут до залегания нефти и начнут ее добывать доход господина Сечина значительно увеличиться. И куда он только будет деньги девать?
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