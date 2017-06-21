В Калининградской области установили опору электропередач, которая прослужит 125 лет

Экспериментальной площадкой стала воздушная линия 110 киловольт № 170, обеспечивающая энергоснабжение приморских городов. На участке линии протяжённостью 2,3 км «Янтарьэнерго» предстоит установить десять опор из композитных материалов вместо железобетонных аналогов. Сейчас работы ведутся в пос. Александровка Зеленоградского района.

Среди преимуществ композитных опор специалисты отмечают высокий срок эксплуатации (до 125 лет), большую устойчивость к атмосферным и иным явлениям. Вес композитной опоры не превышает 1 600 кг, высота — 27,6 м. За счёт того, что она состоит из стеклопластиковых модулей, её легко доставить и собрать даже в самых труднодоступных местах.