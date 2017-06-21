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11:01 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Пермский край и ВТБ подписали концессионное соглашение о строительстве моста через Чусовую

ПЕРМЬ, 21 июня, ФедералПресс. Сегодня правительство Пермского края и ООО «Пермская концессионная компания», входящая в ГК ВТБ, подписали концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации моста через Чусовую.

Концессионер взял обязательства построить новый мост с подходами к нему. Это — один из крупнейших из инфраструктурных проектов, которые будет реализован в Прикамье на принципах государственно-частного партнерства. Планируется привлечь более 9 млрд рублей из федерального бюджета, часть средств — из краевого, еще 3 млрд должен вложить концессионер.

«Подписание соглашения — знаковое событие для всей транспортной отрасли. Выход из Прикамья на Ханты-Мансийск — это решение федеральной задачи связать регионы транспортными артериями. То, что в отрасль приходят частные инвестиции, говорит о зрелости самой отрасли и команды (главы региона — прим. ред.) Пермского края. Таким проектам будет оказываться поддержка правительства России», — отметил министр транспорта РФ Максим Соколов.

«Этим проектом мы заканчиваем дорожные обходы Перми и расшиваем узкий мост через Чусовую. Улучшение почувствуют жители пермской агломерации, Добрянского района, северных территорий региона. Общий объем инвестиций — 14 млрд рублей. Было принципиально важно оставить в руках региона все решения по дальнейшему содержанию дороги и ее платности», — прокомментировал подписание врио губернатора Прикамья Максим Решетников.

По его словам, мост должен быть бесплатным для жителей края. Возможность взимания платы будет рассматриваться только применительно к грузовому транзитному транспорту.

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