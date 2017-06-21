Ушла из жизни легенда башкирского телевидения Расима Каримова

Она стала не просто диктором республиканского телевидения, а самым ярким его представителем, живым символом, завоевав сердца тысяч зрителей….

А история её появления на телевидении проста: Расима Каримова училась на втором курсе филологического факультета Башкирского государственного университета, когда её однажды пригласили в профком и сказали: «Ты слышала — на телевидении объявлен конкурс на диктора? Ты должна попробовать себя». Расима Каримова отдала телевидению 30 лет. Коллектив ГТРК «Башкортостан» выражает соболезнование родным и близким Расимы Сагитовны.