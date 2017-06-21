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11:04 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Ушла из жизни легенда башкирского телевидения Расима Каримова

В Уфе после продолжительной болезни скончалась первый диктор, легенда башкирского телевидения и радио Расима Сагитовна Каримова.

Источник: ГТРК Башкортостан

Она стала не просто диктором республиканского телевидения, а самым ярким его представителем, живым символом, завоевав сердца тысяч зрителей….

А история её появления на телевидении проста: Расима Каримова училась на втором курсе филологического факультета Башкирского государственного университета, когда её однажды пригласили в профком и сказали: «Ты слышала — на телевидении объявлен конкурс на диктора? Ты должна попробовать себя». Расима Каримова отдала телевидению 30 лет. Коллектив ГТРК «Башкортостан» выражает соболезнование родным и близким Расимы Сагитовны.

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