Стало известно, когда в Уфе на проспекте Салавата Юлаева снимут ограничение

Эта дата была связана с окончанием ремонтных работ на проспекте Салавата Юлаева. Но знак ограничения может быть снят и раньше.

Сегодня, 21 июня, Динар Гильмутдинов, главный госавтоинспектор Башкирии, во время прямого эфира в Instagram рассказал, что долгожданный знак, разрешающий скорость 80 км/ч, может появиться уже на следующей неделе.