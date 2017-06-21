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11:05 (мск), источник: PROUFU.ru

Стало известно, когда в Уфе на проспекте Салавата Юлаева снимут ограничение

Напомним, ранее Камиль Юлаев, руководитель пресс-службы уфимской администрации, сообщал, что ограничение скорости 40 км/ч снимут не раньше середины лета.

Эта дата была связана с окончанием ремонтных работ на проспекте Салавата Юлаева. Но знак ограничения может быть снят и раньше.

Сегодня, 21 июня, Динар Гильмутдинов, главный госавтоинспектор Башкирии, во время прямого эфира в Instagram рассказал, что долгожданный знак, разрешающий скорость 80 км/ч, может появиться уже на следующей неделе.

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