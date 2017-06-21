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11:15 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Под Новосибирском будут производить высококачественный битум

Единственное нефтеперерабатывающее предприятие НСО завершило первый этап реконструкции.

Сейчас в НСО созданы все условия, чтобы в ближайшем будущем производить свой сибирский бензин, который будет дешевле.

На Верх-Тарском месторождении уже много лет добывают нефть, а с 2007 года НПЗ «ВПК-Ойл» начал заниматься её переработкой в гудрон. Но это лишь первый шаг в производстве. Схема эволюции переработки нефти — это гудрон, битум, дизель и, наконец, бензин.

«Раньше у нас не было возможности перерабатывать гудрон, приходилось отправлять его на другие предприятия, которые технически были лучше, — объяснил начальник комплекса битумного производства Нефтеперерабатывающего завода Алексей АВДОШИН. — Но теперь благодаря поддержке наших иностранных партнёров и правительства НСО закупили новое оборудование, которое позволяет перерабатывать всё сырьё для производства битума».

Битум — это один из главных компонентов для строительства дорог. Раньше его закупали в Ачинске и Омске. Производство своего битума обойдётся дешевле. На установку специальной техники, на которой гудрон окисляют и превращают в битум, ушло 200 дней.

«Открытие новых современных производств — это всегда важное событие, так как оно позволит увеличить налоговые поступления и создаст дополнительные рабочие места, — сказал на церемонии открытия полномочный представитель президента в Сибири Сергей МЕНЯЙЛО. — При этом развитие глубокой переработки сырья, и, в частности, нефти, имеет особое значение для роста экономики региона. Битум — это скоропортящийся продукт. Везти его за 2000 км для строительства дорог невозможно».

По проектной мощности завод сможет выпускать около 80 тысяч тонн продукции в год. Половину будут использовать в Новосибирской области, а вторую половину можно продавать в другие регионы.

«Это лишь первая ступень развития нашего Нефтеперерабатывающего завода. Но и это придаёт стабильность развитию дорожной отрасли, — считает губернатор НСО Владимир ГОРОДЕЦКИЙ. — Модернизация предприятия положительно скажется на качестве дорожно-строительных и дорожно-ремонтных работ и имеет большие перспективы. Производство битума, а также горюче-смазочных материалов важно для многих отраслей экономики: помимо дорожного строительства, они необходимы для сельского хозяйства, строительства жилья и другого».

От гудрона — до бензина.

Производство битума — это только начало длительного пути реконструкции завода. В августе 2018 года на территории НПЗ «ВПК-Ойл» запланировали запустить комплекс установок по гидроочистке дизельного топлива.

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«Наше предприятие не может перескочить через какую-либо ступень модернизации, именно поэтому мы развиваемся поэтапно, — пояснил заместитель директора по производству Нефтеперерабатывающего завода Игорь БЫСТРОВ. — Следующий шаг — производство дизеля. Новая установка позволит производить до 300 тысяч тонн топлива, соответствующего экологическим требованиям мирового технического регламента. При этом оно будет гораздо более высокого качества, чем у крупных заводов. Дело в том, что они используют вторичные компоненты, а мы работаем на прямогонном сырье».

Дальнейший шаг — производство бензина. К 2020 году на заводе планируют закончить последний этап модернизации. Это позволит производить моторное топливо самого высокого, пятого класса. Планируется, что НПЗ ежегодно будет поставлять на рынок около 150 тысяч тонн бензина А92 и А95. Таким образом, в ближайшие годы сибиряки смогут заправлять свои автомобили топливом новосибирского производства.

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