Под Новосибирском будут производить высококачественный битум

Сейчас в НСО созданы все условия, чтобы в ближайшем будущем производить свой сибирский бензин, который будет дешевле.

На Верх-Тарском месторождении уже много лет добывают нефть, а с 2007 года НПЗ «ВПК-Ойл» начал заниматься её переработкой в гудрон. Но это лишь первый шаг в производстве. Схема эволюции переработки нефти — это гудрон, битум, дизель и, наконец, бензин.

«Раньше у нас не было возможности перерабатывать гудрон, приходилось отправлять его на другие предприятия, которые технически были лучше, — объяснил начальник комплекса битумного производства Нефтеперерабатывающего завода Алексей АВДОШИН. — Но теперь благодаря поддержке наших иностранных партнёров и правительства НСО закупили новое оборудование, которое позволяет перерабатывать всё сырьё для производства битума».

Битум — это один из главных компонентов для строительства дорог. Раньше его закупали в Ачинске и Омске. Производство своего битума обойдётся дешевле. На установку специальной техники, на которой гудрон окисляют и превращают в битум, ушло 200 дней.

«Открытие новых современных производств — это всегда важное событие, так как оно позволит увеличить налоговые поступления и создаст дополнительные рабочие места, — сказал на церемонии открытия полномочный представитель президента в Сибири Сергей МЕНЯЙЛО. — При этом развитие глубокой переработки сырья, и, в частности, нефти, имеет особое значение для роста экономики региона. Битум — это скоропортящийся продукт. Везти его за 2000 км для строительства дорог невозможно».