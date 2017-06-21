Уральские ученые получат грант на разведение альпийской коз и выведение новых гибридов огурца

Специалисты представили программы содержания и разведения коз альпийской породы и созданию новых видов огурца.

Почти тысяча дойных альпийских коз прибыла из Франции в Екатеринбург в конце ноября 2016 года. Животные содержатся на Верхнепышминском молочном заводе. Ученым предстоит разработать программы для адаптации французских коз к региональным особенностями.

«В первую очередь мы исследуем кровь животных, чтобы выявить случаи заболеваний и назначить правильное лечение. В дальнейшем мы определим грамотный рацион альпийских коз, разработаем рекомендации для повышения качества кормов. И будем работать над повышением продуктивности животных» — приводятся в сообщении слова профессора кафедры технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции УрГАУ Ольги Быковой.

Кроме того, специалисты работают над созданием нового гибрида огурца.

«Наша задача сегодня в рамках импортозамещения обеспечить все тепличные хозяйства области нашими семенами огурцов, которые будут превосходить по урожайности и вкусовым качествам голландские», — приводятся в сообщении слова зав. кафедрой овощеводства и плодоводства УрГАУ Михаила Карпухина.

Отмечается, что ученые УрГАУ вывели и включили в Госреестр несколько сортов огурца: «Исток», «Колян», «Уралочка», «Легкоатлет». Еще два гибрида — «Нежный» и «Олимпиец» — в настоящее время проходят заключительные испытания.