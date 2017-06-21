В Казахстане к июлю появится база ворованных телефонов — Абаев

«Сейчас на стадии разработки правила по регистрации через IMEI-коды. Я думаю, в течение двух-трех недель мы закончим эту работу. После этого у нас появится база данных, так называемых ворованных телефонов, где по IMEI-кодам можно будет определить. Конечно, мы не будем на данный момент блокировать, потому что я уже объяснил, ситуация очень сложная. В свое время завозили под одним IMEI-кодом 500 телефонов, и один из этих 500 телефонов, к примеру, сворованные. Мы же не можем заблокировать остальные 499 по IMEI-кодам. Поэтому эта работа будет вестись», — сказал министр.

По словам Абаева, гражданам беспокоится не нужно.

«На данный момент никаких блокировок конкретных телефонов не будет, и если это единый IMEI-код, тогда, возможно, будем блокировать. Гражданам абсолютно нечего беспокоиться. Эту работу мы ведем максимально безболезненно для населения. Но в то же время выгода очевидна при регистрации IMEI-кодов, потому что львиную долю количества краж составляют сотовые телефоны. Из краж сотовых телефонов — 80 процентов воровство у детей. Таким образом, мы надеемся резко сократить количество преступлений против детей», — заключил Абаев.

Ранее в МИК РК рассказали, как казахстанцы будут регистрировать телефоны. Сообщалось, что с июля 2017 года в Казахстане начнут блокировать телефоны, которые не были зарегистрированы в этой базе.