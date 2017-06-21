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11:34 (мск), источник: VN.ru

Вредная американская моль появилась в Новосибирске вместе с томатами

Свежие узбекские томаты, завезенные в Новосибирскую область, содержат в себе опасное насекомое — американскую моль, сообщает управление Россельхознадзора по региону.

Это было выяснено при проведении карантинного фитосанитарного контроля на одном из новосибирских складов временного хранения. Партия томатов весом 19 тонн поступила из Узбекистана на автомобиле, имея при себе фитосанитарный сертификат.

Однако лабораторные исследования, проведенные в ФГБУ «Новосибирская МВЛ», выявили наличие карантинного объекта. В результате владелец груза решил перевезти его обратно в Узбекистан.

По данным Россельхознадзора, в другом случае была пресечена попытка продажи томатов из Китая, привезенных транзитом через Казахстан. При проверке оказалось, что сопровождавший груз фитосанитарный сертификат является недействительным. Было принято решение об уничтожении данной партии томатов весом 19,5 тонны на полигоне твердых бытовых отходов.

СПРАВКА.

Южноамериканская томатная моль — насекомое из Южной Америки. Наносит огромный ущерб помидорам, картофелю, баклажанам и другим пасленовым. Личинки и гусеницы поражают все части растения, действуя на протяжении всего вегетативного цикла, при этом меры борьбы с вредителями очень сложны.

В нашей местности хватает и собственных вредителей. Так, в прошлом году дачники и огородники особенно страдали от бабочек-белокрылок. Свою лепту также внесли «неубиваемые» колорадские жуки.

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