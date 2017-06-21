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11:32 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Всемирный банк одобрил концепцию развития Украины

Концепция базируется на системной оценке экономики Украины, которая была завершена специалистами Всемирного банка в марте 2017 года.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Совет директоров Всемирного банка одобрил концепцию партнерства Всемирного банка с Украиной на 2017−2021 годы. Соответствующий документ был подписан 20 июня 2017 года в Вашингтоне, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Главной целью Концепции партнерства является содействие устойчивому и комплексному восстановлению экономики Украины. Концепция базируется на системной оценке экономики Украины, которая была завершена специалистами Всемирного банка в марте 2017 года, и содержит среднесрочный план поддержки Всемирным банком реформ, воплощаемых правительством нашей страны.

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Основными направлениями сотрудничества ВБ с Украиной определены:

  • управление государственными финансами и реформа государственного управления;
  • антикоррупционная деятельность;
  • управление крупнейшими фискальными рисками и улучшения управления государственными инвестициями;
  • укрепление финансового сектора;
  • улучшение инфраструктуры;
  • создание равноправного партнерства в частном секторе;
  • земельная реформа;
  • реформа здравоохранения;
  • приватизация;
  • эффективное, результативное и комплексное предоставление услуг;
  • социальная помощь;
  • целевая помощь пострадавшим от конфликта общинам.

Концепция также определяет перечень текущих мероприятий на 2017 год, а также планы на 2018 и 2019 годы с распределением их по приоритетам. Мероприятия в последующие годы носят предварительный характер и будут пересмотрены на основе консультаций с правительством с целью обеспечения их актуальности.

Ранее эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко заявил, что «в Украине нет никакого рынка газа», поскольку «никто из потребителей не в состоянии выбрать другого поставщика газа».

В феврале премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что никакого роста цен на природный газ для населения не будет.

В Украине с 2014 года в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом происходило неоднократное повышение цены на газ для населения, в связи с чем росли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость 1 тысячи кубометров «голубого топлива» для населения с 725 гривен в 2013 году выросла до 6,879 тысячи гривен в 2016 году, или в 9,5 раза.

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