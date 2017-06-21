Всемирный банк одобрил концепцию развития Украины

Главной целью Концепции партнерства является содействие устойчивому и комплексному восстановлению экономики Украины. Концепция базируется на системной оценке экономики Украины, которая была завершена специалистами Всемирного банка в марте 2017 года, и содержит среднесрочный план поддержки Всемирным банком реформ, воплощаемых правительством нашей страны.

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Совет директоров Всемирного банка одобрил концепцию партнерства Всемирного банка с Украиной на 2017−2021 годы. Соответствующий документ был подписан 20 июня 2017 года в Вашингтоне, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Основными направлениями сотрудничества ВБ с Украиной определены:

управление государственными финансами и реформа государственного управления;

антикоррупционная деятельность;

управление крупнейшими фискальными рисками и улучшения управления государственными инвестициями;

укрепление финансового сектора;

улучшение инфраструктуры;

создание равноправного партнерства в частном секторе;

земельная реформа;

реформа здравоохранения;

приватизация;

эффективное, результативное и комплексное предоставление услуг;

социальная помощь;

целевая помощь пострадавшим от конфликта общинам.

Концепция также определяет перечень текущих мероприятий на 2017 год, а также планы на 2018 и 2019 годы с распределением их по приоритетам. Мероприятия в последующие годы носят предварительный характер и будут пересмотрены на основе консультаций с правительством с целью обеспечения их актуальности.

Ранее эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко заявил, что «в Украине нет никакого рынка газа», поскольку «никто из потребителей не в состоянии выбрать другого поставщика газа».

В феврале премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что никакого роста цен на природный газ для населения не будет.