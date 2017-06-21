Всемирный банк одобрил концепцию развития Украины
Концепция базируется на системной оценке экономики Украины, которая была завершена специалистами Всемирного банка в марте 2017 года.
Концепция базируется на системной оценке экономики Украины, которая была завершена специалистами Всемирного банка в марте 2017 года.
КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Совет директоров Всемирного банка одобрил концепцию партнерства Всемирного банка с Украиной на 2017−2021 годы. Соответствующий документ был подписан 20 июня 2017 года в Вашингтоне, сообщает
Главной целью Концепции партнерства является содействие устойчивому и комплексному восстановлению экономики Украины. Концепция базируется на системной оценке экономики Украины, которая была завершена специалистами Всемирного банка в марте 2017 года, и содержит среднесрочный план поддержки Всемирным банком реформ, воплощаемых правительством нашей страны.
Основными направлениями сотрудничества ВБ с Украиной определены:
Концепция также определяет перечень текущих мероприятий на 2017 год, а также планы на 2018 и 2019 годы с распределением их по приоритетам. Мероприятия в последующие годы носят предварительный характер и будут пересмотрены на основе консультаций с правительством с целью обеспечения их актуальности.
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