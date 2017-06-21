На пермской набережной появятся смотровые балконы

На пермской набережной прошло выездное совещание по её реконструкции. Главы Перми и края обсудили планы по обновлению участка от соборной площади до Коммунального моста.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, ремонт проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

На этом участке заменят покрытие прогулочной зоны, оборудуют восемь смотровых балконов, установят фонари и камеры видеонаблюдения.

«Благодаря участию в федеральном проекте в этом году мы сделаем серьёзный рывок: до Коммунального моста будет обновлена променадная часть, отремонтирован пешеходный переход с улицы Попова. В следующем году планируем уже насытить это пространство игровыми площадками и создать спортивную зону на участке от моста до порта», — рассказал глава города Дмитрий Самойлов.