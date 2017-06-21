На пермской набережной появятся смотровые балконы
В Этом году планируют обновить прогулочную часть от Соборной площади до Коммунального моста.
В Этом году планируют обновить прогулочную часть от Соборной площади до Коммунального моста.
На пермской набережной прошло выездное совещание по её реконструкции. Главы Перми и края обсудили планы по обновлению участка от соборной площади до Коммунального моста.
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На этом участке заменят покрытие прогулочной зоны, оборудуют восемь смотровых балконов, установят фонари и камеры видеонаблюдения.
«Благодаря участию в федеральном проекте в этом году мы сделаем серьёзный рывок: до Коммунального моста будет обновлена променадная часть, отремонтирован пешеходный переход с улицы Попова. В следующем году планируем уже насытить это пространство игровыми площадками и создать спортивную зону на участке от моста до порта», — рассказал глава города Дмитрий Самойлов.