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12:03 (мск), источник: Uralpress.ru

Дубровский — главам по аварийному жилью: Каждый должен найти свое решение

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский потребовал от глав муниципальных образований завершить к 1 сентября 2017 года программу расселения граждан из аварийного жилья и полностью снести расселенные дома.

Как рассказал на совещании с главами заместитель министра строительства области Виталий Передерий, в области до конца лета предстоит расселить 30,6 тысячи квадратных метров аварийного жилого фонда на территории 12 муниципалитетов, в том числе в Челябинске, Магнитогорске, Пласте, Кыштыме, Миассе, Троицке, Ашинском, Сосновском, Увельском, Чебаркульском, Карталинском и Катав-Ивановском районах.

Для переселенцев построены дома жилого квартала «Смолинский» (ввод до 30 июня), блок-секция на Хохрякова (2 июня введен в эксплуатацию), дом на Агалакова (30 июня) в Челябинске. До конца июля будут введены в эксплуатацию дома в Кыштыме (29 помещений) и Пластовском районе (39 квартир). В Магнитогорске зключены муниципальные контракты на приобретение 23 жилых помещений (срок ввода до 5 июля).

Администрациям муниципалитетов рекомендовано взять на вооружение опыт Челябинска, чтобы в срок заключить с гражданами договоры мены или социального найма.

В восьми муниципалитетах есть приобретенные в рамках программы квартиры и не предоставленные гражданам. На сегодня в реестр непредвиденных обстоятельств включены 22 помещения площадью 800 квадратных метров. А это может привести к невыполнению программы. «В случае невозможного расселения (смерть правообладателей, признание гражданина без вести пропавшим», обязание суд администрации муниципалитета предоставить другое жилье) необходимо вернуть в областной бюджет выделенные средства на расселение этих помещений, — пояснил главам замминистра.

Передерий также предупредил глав, что они обязаны не только расселить аварийные дома, но и полностью их снести. До 1 сентября необходимо снести 374 аварийных дома, в том числе 226 домов, уже расселенных, и 148 домов, планируемых к расселению в июле-августе.

В марте 2017 году губернатор Борис Дубровский поручал главам активизировать работу по сносу аварийных домов. За период с того момента и по настоящее время снесено 95 домов, что позволило увеличить процент выполнения программы сноса с 67% до 73%.

На сегодня наибольший не снесенный аварийный фонд находится в Саткинском районе, Усть-Катаве, Карабаше, Копейске.

«Необходимо завершить все работы по расселению и сносу до первого сентября 2017 года. И это уже неоднократно говорилось, — напомнил главам Борис Дубровский. —  Каждый руководитель на своей территории должен найти свое решение, которое приведет к выполнению программы в полной мере. Работаем!».

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