Власти перенесли сроки открытия движения через мост Деревянный на Остров

По словам чиновника, подрядчик при работах столкнулся с технологическими сложностями, которые потребуют изменение технических решений. Для проведения всех расчётов в Калининград пригласили известного специалиста-мостовика из Воронежа Александра Прокофьева.

«Он должен изменить технологию, сохранить бюджет и не сдвигать сроки, я надеюсь, что это у Прокофьева получится», — отметил Ярошук.

Что касается моста Высокого, то его для автомобилей и пешеходов откроют в октябре. Ранее планировалось одновременное открытие ведущих на Октябрьский остров мостов Высокого и Деревянного.