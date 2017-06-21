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12:08 (мск), источник: Клопс.ru

Власти перенесли сроки открытия движения через мост Деревянный на Остров

Открытие технического движения через мост Деревянный в Калининграде переносится с октября на ноябрь. Об этом в среду, 21 июня, журналистам сообщил глава города Александр Ярошук.

Источник: Клопс.ru

По словам чиновника, подрядчик при работах столкнулся с технологическими сложностями, которые потребуют изменение технических решений. Для проведения всех расчётов в Калининград пригласили известного специалиста-мостовика из Воронежа Александра Прокофьева.

«Он должен изменить технологию, сохранить бюджет и не сдвигать сроки, я надеюсь, что это у Прокофьева получится», — отметил Ярошук.

Что касается моста Высокого, то его для автомобилей и пешеходов откроют в октябре. Ранее планировалось одновременное открытие ведущих на Октябрьский остров мостов Высокого и Деревянного.

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