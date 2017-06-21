Украинские вузы вошли в рейтинг лучших в Европе

Всего в европейский рейтинг вузов THE попали 400 организаций, что составило около 40 процентов от вошедших в общемировой список, который насчитывает 980 учебных заведений.

В новом рейтинге лучших высших учебных заведений Европы британского журнала Times Higher Education (THE) оказалось четыре украинских вуза.

Лидирующим украинским вузом в рейтинге оказался Национальный университет Львовская политехника.

Следом идут Национальный технический университет «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Харьковский национальный университет имени Василия Каразина.

Однако все они расположены ниже 300 места в рейтинге.

Первое место в рейтинге занял Оксфордский университет. Это учебное заведение лидирует также и в мировом рейтинге THE.

Второе место в Европе авторы рейтинга отдали Кембриджскому университету (4-е место в мире), замыкает тройку лидеров Имперский колледж Лондона (8-е место в мировом рейтинге).

В европейский рейтинг THE вошли 90 учебных заведений из Великобритании, на втором месте Германия — 41 институт и университет. Среди лидеров по количеству учебных заведений, вошедших в рейтинг, оказались также Швейцария и Швеция.

8 июня сообщалось, что украинские вузы вошли в список лучших университетов мира, составленный британской консалтинговой компанией Quacquarelli Symonds.

Первым среди шести украинских университетов, вошедших в рейтинг, оказался Харьковский национальный университет имени Василия Каразина.