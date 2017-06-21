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12:15 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Семь пересадочных узлов для пригородных автобусов организуют в Иркутске

Депутаты Думы города обсудили вопрос транспортной загруженности дорог.

Источник: IrkutskMedia.ru

Администрация Иркутска намерена создать семь транспортно-пересадочных узлов для междугородних автобусов, рассказал главный архитектор областного центра Сергей Александров сегодня, 21 июня, в ходе депутатских слушаний в городской Думе. Депутаты обсудили вопрос маятниковой миграции. Выяснилось, что ежедневно в Иркутск из соседних городов приезжает около 79 тысяч человек. Об этом сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

По словам заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Елены Федоровой, наиболее загруженными являются Качугский и Култукский тракты: на них приходится по 23% транспортного трафика. Была поднята тема организации пересадочных пунктов для пригородных автобусов.

«Всего планируется создать семь транспортно-пересадочных комплексных узлов. Первый — на Узловой. Это будет основная площадка, где с междугороднего транспорта люди будут пересаживаться на городской. Вторая площадка — в районе железнодорожного вокзала. Здесь точное место пока уточняется. Третья площадка — Центральный рынок, на месте плоскостной парковки между “Торговым комплексом” и “Манежем”. На этой площадке можно разместить основные направления по округам города», — рассказал Сергей Александров.

Напомним, что бороться с пробками в Иркутске с помощью транспортных пересадочных узлов предлагали еще в 2014 году. Эту же идею высказывал и бывший начальник транспортного управления администрации Иркутска Евгений Владимирский. Кроме того, депутаты Думы города ранее предлагали не пускать в центр города межмуниципальные автобусы.

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