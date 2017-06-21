Семь пересадочных узлов для пригородных автобусов организуют в Иркутске
Депутаты Думы города обсудили вопрос транспортной загруженности дорог.
Депутаты Думы города обсудили вопрос транспортной загруженности дорог.
Администрация Иркутска намерена создать семь
По словам заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Елены Федоровой, наиболее загруженными являются Качугский и Култукский тракты: на них приходится по 23% транспортного трафика. Была поднята тема организации пересадочных пунктов для пригородных автобусов.
«Всего планируется создать семь
Напомним, что бороться с пробками в Иркутске с помощью транспортных пересадочных узлов предлагали еще в 2014 году. Эту же идею высказывал и бывший начальник транспортного управления администрации Иркутска Евгений Владимирский. Кроме того, депутаты Думы города ранее предлагали не пускать в центр города межмуниципальные автобусы.