Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: названа причина бегства в Азию российских летчиков
Пара ведет свободную от еды жизнь
Песков ответил на слова Порошенко, сказанные в ходе визита в США
Катя Гордон восхитила поклонников честным снимком после родов
США приняли решение, направленное на возвращение Крыма Киеву
Знаете ли вы творчество Виктора Цоя?21 июня 1962 года родился Виктор Цой. Сегодня музыканту исполнилось бы 55 лет
Участник шоу «Голос» из команды Билана дебютирует в кино
Звезда «Реальных пацанов» похудела на спор в шоу Летучей
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Похудевшая Скулкина похвасталась фигурой в купальнике - СМИ
49-летняя Кабо пришла на пляж в белом купальнике
74-летняя женщина показала фигуру после занятий в спортзале
43-летняя Мария Голубкина выходит замуж за сына Ливанова (фото)
Самолет США с украинскими военными летит в Россию – СМИ
Не оставили шансов - Порошенко о встрече с Трампом
"Первый канал" подал в суд претензию из-за фильма о Путине
Еще одна страна не вернет России $240 млн долга
Фоторепортажи
1450-летие Николь Кидман
12Акции протеста 12 июня
12:19 (мск), источник: БЕЛТА

Минфин озвучил дополнительные источники пополнения бюджета Беларуси

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра финансов Юрий Селиверстов озвучил дополнительные источники пополнения бюджета Беларуси, отвечая на вопросы депутатов Палаты представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Одним из основных источников пополнения бюджета может являться расширение налоговой базы, включение в налоговую базу иных доходов, отмена льгот, а также улучшение работы реального сектора. Других источников, которые могли бы существенным образом пополнить бюджет, нет. И та среднесрочная программа правительства, которая принята на три ближайших года, об этом свидетельствует», — заявил замминистра и напомнил, что при этом одним из главных посылов в программе социально-экономического развития является тот факт, что в стране не может увеличиваться налоговая нагрузка в текущей пятилетке.

Юрий Селиверстов рассказал, что в стране ведется работа по реализации госимущества.

«Прорабатываются вопросы продаж не только отдельных субъектов хозяйствования, но и совместно с ЕБРР предусматривается продажа части акций Белинвестбанка. Работа по этому вопросу идет, но тенденции у наших соседей и в мировой экономике негативны, желающих приобрести наше имущество за достойную плату немного. Больших надежд, что мы реализуем наше имущество и пополним бюджет, мы не питаем, но эта работа ведется и мы будем ее продолжать», — подчеркнул он.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Как в Национальном аэропорту Минск Боинг освобождали от террористов
22-летний мужчина повесился на рабочем месте
Как в Национальном аэропорту Минск Боинг освобождали от террористов
Дума приняла закон о защите личных данных охраняемых персон
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу
«Ъ» рассказал о «бизнес-подходе» Киева в переговорах с Трампом
Сечин доложил Путину об открытии нового месторождения
Супруг Елизаветы II принц Филипп попал в больницу
Букмекеры оценили шансы сборной России победить Португалию
В Мурманске выпал снег
Спорт
Россия идет на Роналду Сборная России на спартаковском стадионе в Москве примет команду Португалии во главе с Криштиану Роналду
Авто
Новый Kia Rio и конкуренты: онлайн Авто Mail.Ru «Авто Mail.Ru» удалось прокатиться на абсолютно новом Kia Rio. И мы решили обсудить этот автомобиль в прямом эфире. Задавайте свои вопросы!
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Звезда «Реальных пацанов» похудела на спор в шоу Летучей Валентина Мазунина приняла участие в новом шоу «Стройняшки»
Недвижимость
На чем смело можно экономить при ремонте
Министерства РФ переедут в небоскребы
Названа стоимость самой маленькой квартиры Подмосковья
Названы самые безопасные города России
Леди
Саудаде: черта характера, которой португальцы похожи на русских Редактор «Леди Mail.Ru» Юля Арбатская поехала в Португалию отдохнуть... и немного влюбилась
Дети
Девочку без взрослых и с большим чемоданом задержали на вокзале Она призналась, что решила поехать на летние каникулы к бабушке в Калининград, потому что родители уделяют ей очень мало времени.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь