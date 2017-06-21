Во дворах Новосибирска установят более сотни детских площадок

На 18-й, последней перед летними каникулами сессии Совета депутатов города Новосибирска депутаты рассмотрели 24 вопроса. В центре внимания, конечно, выполнение наказов избирателей.

Депутаты проголосовали «за» внесение изменений в основной финансовый документ Новосибирска — городской бюджет на 2017 год. И в результате на 9,7 млн рублей увеличены расходы на выполнение наказов избирателей. Деньги пойдут на установку 102 детских площадок в городских дворах.

«Детская площадка в нашем дворе очень нужна, — говорит жительница Заельцовского района Наталья ЯКОВЛЕВА. — В доме много маленьких детишек, мамам гулять с ними негде. Жаль смотреть, как они кружатся с колясками по двору, отпрыгивая от машин».

Напомним, что депутаты горсовета взяли обязательства в ближайшие пять лет выполнить 4735 наказов избирателей, во многие из них уже внесли изменения — сдвинули сроки выполнения и скорректировали объём финансирования. В плане на 2017 год претворить в жизнь 1044 наказа новосибирцев. В основном это просьбы, которые касаются благоустройства, — люди хотят, чтобы восстановили асфальтовое покрытие на внутриквартальных проездах, тротуарах, установили уличное освещение.

«Подводя итоги работы Совета депутатов за сезон, хочу отметить, что проведена серьёзная работа с населением по вопросам благоустройства городской среды. Мегаполису выделены средства по федеральной программе, — говорит председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий АСАНЦЕВ. — Акцент сделали на благоустройство внутриквартальных территорий. Часть наказов избирателей, связанных с благоустройством города, благодаря этой программе будет выполнена с опережением установленных сроков».

Бараки будут сносить.

В этом году депутаты Совета депутатов города Новосибирска обратились в правительство РФ и Госдуму РФ с просьбой продлить действие 185 ФЗ. С 2007 по 2016 год в Новосибирске при помощи федерального финансирования удалось расселить 262 барака (общая сумма 4,3 млрд руб.).

В очереди на расселение ещё порядка 140 ветхих и аварийных домов. Денег на это нужно примерно столько же. Но в городской казне таких средств нет, поэтому поддержка федерального центра необходима. Инициатива новосибирских депутатов не осталась без внимания: президент РФ Владимир Путин на прямой линии с россиянами сказал о том, что уже принято решение продлить действие 185 ФЗ.

Что касается строительства ледового дворца спорта в пойме реки Обь, то компромисс по нему пока не нашли. Заинтересованный в реализации проекта инвестор предложил городским властям возвести объект только на тех условиях, если вокруг него впоследствии вырастет новый микрорайон многоэтажек.

«Город не готов к такому решению вопроса, ведь к новостройкам необходимо проложить дороги, построить транспортные развязки, укрепить дамбу, подвести инженерные коммуникации, возвести две школы и пять детских садов. Это огромные финансовые вложения, — говорит Дмитрий Асанцев. — Инвестор построит высотки и получит прибыль, а обязательства по инфраструктуре ложатся на плечи городского бюджета. Таких средств даже в обозримой перспективе нет. Сегодня, например, строительство четырёх школ в мегаполисе ведётся с финансовой помощью федерального бюджета».

Специалисты профильного департамента мэрии считают, что надо рассматривать альтернативные площадки с учётом того, чтобы не было пробок в мегаполисе. Например, хорошее место возле Новосибирского Экспоцентра — и аэропорт рядом, и гостиница для спортсменов есть.