Во дворах Новосибирска установят более сотни детских площадок
Исполнение наказов избирателей стало одной из главных тем перед летними каникулами депутатов Городского совета.
Исполнение наказов избирателей стало одной из главных тем перед летними каникулами депутатов Городского совета.
На 18-й, последней перед летними каникулами сессии Совета депутатов города Новосибирска депутаты рассмотрели 24 вопроса. В центре внимания, конечно, выполнение наказов избирателей.
Депутаты проголосовали «за» внесение изменений в основной финансовый документ Новосибирска — городской бюджет на 2017 год. И в результате на 9,7 млн рублей увеличены расходы на выполнение наказов избирателей. Деньги пойдут на установку 102 детских площадок в городских дворах.
«Детская площадка в нашем дворе очень нужна, — говорит жительница Заельцовского района Наталья ЯКОВЛЕВА. — В доме много маленьких детишек, мамам гулять с ними негде. Жаль смотреть, как они кружатся с колясками по двору, отпрыгивая от машин».
Напомним, что депутаты горсовета взяли обязательства в ближайшие пять лет выполнить 4735 наказов избирателей, во многие из них уже внесли изменения — сдвинули сроки выполнения и скорректировали объём финансирования. В плане на 2017 год претворить в жизнь 1044 наказа новосибирцев. В основном это просьбы, которые касаются благоустройства, — люди хотят, чтобы восстановили асфальтовое покрытие на внутриквартальных проездах, тротуарах, установили уличное освещение.
«Подводя итоги работы Совета депутатов за сезон, хочу отметить, что проведена серьёзная работа с населением по вопросам благоустройства городской среды. Мегаполису выделены средства по федеральной программе, — говорит председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий АСАНЦЕВ. — Акцент сделали на благоустройство внутриквартальных территорий. Часть наказов избирателей, связанных с благоустройством города, благодаря этой программе будет выполнена с опережением установленных сроков».
Бараки будут сносить.
В этом году депутаты Совета депутатов города Новосибирска обратились в правительство РФ и Госдуму РФ с просьбой продлить действие 185 ФЗ. С 2007 по 2016 год в Новосибирске при помощи федерального финансирования удалось расселить 262 барака (общая сумма 4,3 млрд руб.).
В очереди на расселение ещё порядка 140 ветхих и аварийных домов. Денег на это нужно примерно столько же. Но в городской казне таких средств нет, поэтому поддержка федерального центра необходима. Инициатива новосибирских депутатов не осталась без внимания: президент РФ Владимир Путин на прямой линии с россиянами сказал о том, что уже принято решение продлить действие 185 ФЗ.
Что касается строительства ледового дворца спорта в пойме реки Обь, то компромисс по нему пока не нашли. Заинтересованный в реализации проекта инвестор предложил городским властям возвести объект только на тех условиях, если вокруг него впоследствии вырастет новый микрорайон многоэтажек.
«Город не готов к такому решению вопроса, ведь к новостройкам необходимо проложить дороги, построить транспортные развязки, укрепить дамбу, подвести инженерные коммуникации, возвести две школы и пять детских садов. Это огромные финансовые вложения, — говорит Дмитрий Асанцев. — Инвестор построит высотки и получит прибыль, а обязательства по инфраструктуре ложатся на плечи городского бюджета. Таких средств даже в обозримой перспективе нет. Сегодня, например, строительство четырёх школ в мегаполисе ведётся с финансовой помощью федерального бюджета».
Специалисты профильного департамента мэрии считают, что надо рассматривать альтернативные площадки с учётом того, чтобы не было пробок в мегаполисе. Например, хорошее место возле Новосибирского Экспоцентра — и аэропорт рядом, и гостиница для спортсменов есть.