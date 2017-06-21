В Краснодаре начали установку «умных» счетчиков

«Мы решили провести полномасштабный эксперимент на конкретном многоквартирном доме. Производитель взял на себя затраты на полную замену всех приборов учета по холодному и горячему водоснабжению. Также в эту систему планируем ввести и индивидуальные показания по электроэнергии. У себя в управляющей компании мы в режиме онлайн сможем видеть не только уровень потребления в домах, но и сведения о работе лифтов, данные датчиков подтопления. Если такая модель автоматизации многоквартирного дома будет успешна, мы сможем оперативно реагировать на различные отклонения», — рассказала генеральный директор ГУК-Краснодар Людмила Головченко.

Параллельно, по ее словам, будет действовать и старая система передачи показаний, когда в конце каждого месяца краснодарцы сообщают коммунальщикам показания приборов учета.

Сейчас для сбора таких данных в большинстве домов установлены специальные ящики, сообщили в пресс-службе ГУК «Краснодар».

Кроме этого, у жителей Краснодара появится «Личный кабинет», с помощью которого можно будет передавать показания счетчиков, получать информацию о начислениях, распечатывать квитанции, писать заявления с компьютера или мобильного телефона.

«Благодаря новому сервису горожане получат еще одну доступную возможность получения важной информации о работе управляющей компании», — отметили в пресс-службе.

Ранее «умные счетчики» начали устанавливать в Геленджике. Такая мера была принята для уменьшения сверхнормативных потерь в сетях и повышения качества электроэнергии, а также для предотвращения хищения электричества.