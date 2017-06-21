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12:52 (мск), источник: Kapital.kz

В Нацбанке прокомментировали резкое ослабление тенге

В Нацбанке подчеркивают, что на резкое ослабление тенге повлияла динамика цен на нефть. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщил финрегулятор.

Источник: Kapital.kz

По словам директора департамента монетарных операций Нацбанка Алии Молдабековой, снижение цены на нефть за последние недели до уровня 46 долларов за баррель и ниже происходит на фоне новостей по поводу предполагаемого избытка предложения на рынке. По ее словам, новость о растущей добыче нефти в Ливии и увеличении производства сланцевой нефти в США заставила усомниться рынок в успешности мер ОПЕК по снижению предложения.

«Рынок полагает, что по всей вероятности избыток предложения будет сохраняться дольше, чем предполагалось. Таким образом, эффективность соглашения ОПЕК все больше ставится под сомнение», — отметила Алия Молдабекова.

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Подчеркивается, что динамика цены на нефть, как одного из основных фундаментальных факторов, отражается на обменном курсе казахстанского тенге.

«Однако ослабление национальной валюты наблюдается не только в Казахстане, но и других странах со схожей экономикой. С начала недели некоторое снижение показали следующие валюты, имеющие положительную корреляцию с ценой на нефть: с закрытия дня 19 июня по текущий момент тенге — на порядка 2,3%, российский рубль — на 2,7%, канадский доллар — на 0,5%, бразильский реал — на 1,4%, норвежская крона опустилась на 0,7%. С пятницы тенге ослабел на 3%, российский рубль — на 4%, канадский доллар — на 0,6%, бразильский реал — на 1,1%, норвежская крона упала на 1,4%», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Национальный банк в свою очередь продолжает отслеживать ситуацию на валютном рынке и оставляет за собой право принимать меры по сглаживанию избыточной волатильности.

Напомним, что с момента перехода к режиму свободно плавающего валютного курса 20 августа 2015 года обменный курс национальной валюты является рыночным и формируется на основе спроса и предложения на валютном рынке. «Это позволяет не накапливать дисбаланс в финансовом секторе, а также повышать устойчивость экономики к изменениям внешних факторов», — заметили в Нацбанке.

Отметим, если основываться на данных KASE, по сравнению с 20 июня тенге к доллару просел на 4,7 тенге. В обменных пунктах Астаны и Алматы 21 июня максимальный курс продажи американской валюты приблизился к 328,7 тенге.

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