Глобальный дорожный ремонт 2017 стартовал

Среди основных объектов — несколько центральных улиц Перми. Где-то меняют дорожное покрытие, где-то, как например, на Северной дамбе ведется полная реконструкция проезжей части с заменой подземных коммуникаций. И как следствие — замедленное передвижение по улицам города. Где складывается самая сложная ситуация? И насколько автовладельцы с пониманием относятся к такому повороту событий?

На улице Макаренко сложная ситуация. Но многие автомобилисты, упираясь в затор, поворачивают, после чего через микрорайон Садовый уходят на Южную дамбу. Потому что по информации Дирекции дорожного движения, вчера именно Южная дамба была самой свободной в направлении центра.

Максим Кис, начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»: «Водители ищут пути объезда, и происходит перераспределение транспортных потоков. Понятно первое желание — переместится с закрытой Северной дамбы на открытую Среднюю дамбу на улицу Революции. Поэтому там основные заторы и возникли. Возникли заторы у водителей, которые перемещались туда внутри Мотовилихи, по бульвару Гагарина и по улицам Ким, Тургенева. Они все собрались на одном перекрестке перед Средней дамбой и туда пытались попасть».