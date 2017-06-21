Глобальный дорожный ремонт 2017 стартовал
Как следствие — огромные пробки. Где складывается самая сложная ситуация?
Как следствие — огромные пробки. Где складывается самая сложная ситуация?
Среди основных объектов — несколько центральных улиц Перми.
На улице Макаренко сложная ситуация. Но многие автомобилисты, упираясь в затор, поворачивают, после чего через микрорайон Садовый уходят на Южную дамбу. Потому что по информации Дирекции дорожного движения, вчера именно Южная дамба была самой свободной в направлении центра.
Максим Кис, начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»: «Водители ищут пути объезда, и происходит перераспределение транспортных потоков. Понятно первое желание — переместится с закрытой Северной дамбы на открытую Среднюю дамбу на улицу Революции. Поэтому там основные заторы и возникли. Возникли заторы у водителей, которые перемещались туда внутри Мотовилихи, по бульвару Гагарина и по улицам Ким, Тургенева. Они все собрались на одном перекрестке перед Средней дамбой и туда пытались попасть».
Светофор на перекрестке бульвар