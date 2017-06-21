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13:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Башкирия получит 155 миллиардов инвестиций

До конца года планируется освоить четвертую часть этих средств.

В республике готовится к реализации 46 инвестиционных проектов, в которые будет вложено 155 миллиардов рублей. О планах, рассчитанных до 2018 года, рассказал министр экономического развития Башкирии Сергей Новиков накануне, 20 июня.

— Крупные предприятия республики в 2017 году планируют рост инвестиционных показателей на 5,5% к уровню прошлого года, — сообщает пресс-служба Правительства РБ. — В настоящее время проекты находятся в стадии проработки. Девять объектов из них планируется включить в реестр приоритетных до конца года.

До конца 2017 года в республике намерены освоить 38,7 миллиардов рублей на создание 11 проектов, в рамках чего будет создано 1445 новых рабочих мест.

Также в пресс-службе Правительства РБ отметили, что в ближайшее время в республике появится Региональный фонд развития промышленности.

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