Башкирия получит 155 миллиардов инвестиций

В республике готовится к реализации 46 инвестиционных проектов, в которые будет вложено 155 миллиардов рублей. О планах, рассчитанных до 2018 года, рассказал министр экономического развития Башкирии Сергей Новиков накануне, 20 июня.

— Крупные предприятия республики в 2017 году планируют рост инвестиционных показателей на 5,5% к уровню прошлого года, — сообщает пресс-служба Правительства РБ. — В настоящее время проекты находятся в стадии проработки. Девять объектов из них планируется включить в реестр приоритетных до конца года.

До конца 2017 года в республике намерены освоить 38,7 миллиардов рублей на создание 11 проектов, в рамках чего будет создано 1445 новых рабочих мест.