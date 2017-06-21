Евгений Куйвашев и Борис Ковальчук запустили новый энергоблок Верхнетагильской ГРЭС

Ввод нового энергоблока позволит повысить экономические и экологические показатели, а также надежность работы станции. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, в церемонии также приняли участие генеральный директор «Интер РАО — Инжениринг» Юрий Шаров, генеральный директор «Интер РАО — УЭГ» Тимур Липатов и директор Верхнетагильской ГРЭС Андрей Левитов.

Кроме того, сегодня в присутствии Евгения Куйвашева и Бориса Ковальчука министр промышленности Свердловской области Сергей Пересторонин и генеральный директор «Интер РАО — УЭГ» Тимур Липатов подписали первый в Свердловской области специальный инвестиционный контракт. Согласно документу, инвестор берет на себя обязательства по дальнейшему развитию Верхнетагильской ГРЭС, внедрению новейших технологий и улучшению экологической ситуации. Областное правительство, в свою очередь, гарантирует инвестору налоговые льготы на пятилетний срок действия контракта.

«Сейчас начинается очень важный — эксплуатационный — этап. С пуском блока станция выйдет на проектную мощность. Так, объем произведенной продукции к 2022 году увеличится в денежном выражении в 1,8 раза — и составит 6,8 млрд руб. Продолжится реализация серьезной экологической программы. Именно поэтому мы приняли решение о придании этому инвестиционному проекту статуса приоритетного, что позволит компании работать в режиме налогового благоприятствования», — отметил Евгений Куйвашев.

Введенный в эксплуатацию энергоблок заменит изношенное угольное оборудование первых четырех очередей станции, выведенное из эксплуатации в прошлом году и в начале этого года. Основное оборудование ПГУ-420 включает газовую турбину и генератор фирмы Siemens, паровую турбину с генератором производства «Силовых машин» и котел-утилизатор трёх давлений от российского производителя «ИК ЗИОМАР». В проект было инвестировано более 22 млрд руб. из средств АО «Интер РАО — Электрогенерация». Строительство велось с марта 2013 года. Отметим, что компания брала на себя обязательства построить ПГУ мощностью 420 мегаватт. Но благодаря усилиям инжениринговых компаний, поставщиков оборудования и персонала Верхнетагильской ГРЭС энергоблок получил дополнительную мощность в 27 мегаватт.

«Ввод современного парогазового энергоблока Верхнетагильской ГРЭС направлен на замещение неэкологичного, отработавшего свой ресурс оборудования станции и поддержание надежного энергоснабжениях потребителей региона, среди которых много представителей крупной промышленности. Техническое усиление электростанции — это ещё один шаг “Интер РАО” на пути развития генерирующего бизнеса группы через внедрение инноваций и повышение экологической эффективности», — заявил председатель правления компании Борис Ковальчук.

Он добавил, что стратегия «Интер РАО» предусматривает строительство новых мощностей взамен изношенного оборудования в тех регионах, где компания получает поддержку областных властей. Борис Ковальчук поблагодарил Евгения Куйвашева за конструктивный подход к развитию энергетической отрасли.

По словам Евгения Куйвашева, пуск нового энергоблока станции даст импульс к реализации новых инвестиционных проектов компании в Верхнем Тагиле. Председатель правления «Интер РАО» подтвердил существование планов по строительству здесь новых мощностей, что позволит не только обеспечить надёжность работы станции, но и сохранить все социальные обязательства компании.