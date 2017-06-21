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13:32 (мск), источник: Uralpress.ru

На Южном Урале вновь подорожает «коммуналка»

Новые тарифы на коммунальные услуги были озвучены сегодня на заседании комитета по строительной политике и ЖКХ.

Так, с 1 июля электроэнергия и газ подорожает на 3,9 процентов. Тепловая энергия — на 9,3%.

Тарифы на водоснабжение и водоотведение вырастут на 9% и 8,8% соответственно.

Чтобы очередное повышение коммунальной платы не сильно ударило по кошелькам южноуральцев, рост тарифов будет компенсирован.

«Как мы видим средний рост тарифов составил 8 процентов. Но, согласно постановлению главы региона, рост платы за коммунальные услуги ограничен и не должен превышать 3,9 процентов. Повышение тарифов будет частично компенсировано за счет регионального бюджета. Существует программа по предоставлению адресной субсидии населению. Нужно обращаться в управление соцзащиты вне зависимости от уровня дохода. Если же оплата за коммунальные услуги будет превышать 22 процента от общего дохода семьи, то так же положена субсидия», — рассказал заместитель министра тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.

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