На Южном Урале вновь подорожает «коммуналка»
Новые тарифы на коммунальные услуги были озвучены сегодня на заседании комитета по строительной политике и ЖКХ.
Новые тарифы на коммунальные услуги были озвучены сегодня на заседании комитета по строительной политике и ЖКХ.
Так, с 1 июля электроэнергия и газ подорожает на 3,9 процентов. Тепловая энергия — на 9,3%.
Тарифы на водоснабжение и водоотведение вырастут на 9% и 8,8% соответственно.
«Как мы видим средний рост тарифов составил 8 процентов. Но, согласно постановлению главы региона, рост платы за коммунальные услуги ограничен и не должен превышать 3,9 процентов. Повышение тарифов будет частично компенсировано за счет регионального бюджета. Существует программа по предоставлению адресной субсидии населению. Нужно обращаться в управление соцзащиты вне зависимости от уровня дохода. Если же оплата за коммунальные услуги будет превышать 22 процента от общего дохода семьи, то так же положена субсидия», — рассказал заместитель министра тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.