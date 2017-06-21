Дубровский нашел покупателей для челябинского завода

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский помог ООО «Часкомплект», которое испытывало трудности со сбытом алмазного инструмента, найти покупателей. Глава региона обратился к руководству компаний с просьбой обратить внимание на продукцию кусинского предприятия.

В письмах Дубровский подчеркнул, что сотрудничество с местными производителями соответствует программе импортозамещения и способствует сохранению экономической стабильности в регионе, сообщает пресс-служба челябинского правительства.

В результате «Часкомплект» уже наладил производственные контакты с ОАО «Южноуральский завод «Кристалл», ООО «Станкоград», ООО «Алмаз», НПП «Медикон», «Челябинским ювелирным заводом», «Златоустовской оружейной фабрикой», «Златоустовским часовым заводом» и ООО «Омега».

Директор предприятия Владимир Плотников сообщил, что в результате «Часкомплекту» удалось значительно увеличить объемы выпускаемой продукции и выйти на федеральный уровень.

«Мы уже начали поставки для концерна воздушно-космической обороны “Алмаз-Антей”, сотрудничаем с предприятиями из соседних регионов. В дальнейшем планируем расширять каналы сбыта продукции и продолжать совершенствовать производство в соответствии с мировыми требованиями», — отметил Владимир Плотников.

Предприятие занимается производством алмазного инструмента, используемого в машиностроении, камнеобработке, оборонной промышленности. Ранее региональный Центр инжиниринга помог предприятию получить 1,1 млн рублей из областного и федерального бюджетов на модернизацию производственных установок и помог наладить дальнейшую работу с клиентами.