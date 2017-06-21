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13:50 (мск), источник: NewsKo

В этом году в Перми начнётся второй этап реконструкции набережной

В июле начнётся следующий этап реконструкции набережной реки Кама в Перми. За два года будет отремонтирован участок от спуска с Соборной площади до границы земельного участка, принадлежащего порту Пермь.

Об этом во вторник рассказал глава Перми Дмитрий Самойлов на выездном совещании врио губернатора Пермского края Максиму Решетникову.

Администрация Перми уже провела торги на выполнение реконструкции, контракт с подрядчиком будет заключен в конце июня, после чего начнётся реконструкция. Работы продлятся до конца ноября 2017 года.

На этот год запланировано устройство променада длиной 1,1 км, включая гранитное покрытие на пространстве до моста через Каму. Будет отремонтирован пешеходный тоннель и лестничные марши. При этом предусмотрено устройство шести подъёмников для людей с ограниченными возможностями.

Также будут установлены скамейки и урны, ограждения железной дороги, туалеты. Набережная будет освещена и оснащена системой видеонаблюдения, будет проложена ливневая канализация. В 2018 году запланировано продолжение работ в сторону грузового порта, устройство площадки для спорта и детской площадки.

«Набережная — большой проект, администрацией города было многое сделано, сейчас запускается второй этап реконструкции. Ту часть, которая отремонтирована, надо улучшать, наполнять пространство. В этом году здесь придумана хорошая программа. Планку надо ставить ещё выше, сделать набережную культурным центром не только города, но и края», — прокомментировал Максим Решетников.

Также он дал поручение Дмитрию Самойлову представить проект оформления набережной в целом, а не по частям.

«Дальнейшая реконструкция набережной — серьёзный рывок для нас. Благодаря поддержке краевых и федеральных властей будут осуществлены работы на 160 млн руб. В следующем году планируется наполнить пространство набережной игровыми площадками, оборудовать спортивную, фан-зону за коммунальным мостом», — сообщил Дмитрий Самойлов.

Напомним, реконструкция набережной ведётся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На ремонтные работы запланировано потратить 160,8 млн руб., из них из федерального бюджета — 54,8 млн руб., из краевого бюджета — 52,8 млн руб., из городского бюджета — 53,2 млн руб.

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