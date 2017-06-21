В Башкирии стало проще оплачивать взносы за капремонт

Для изменения способа получения платежного документа необходимо обратиться с заявлением лично в офис Регионального оператора либо через официальный сайт, воспользовавшись разделом «Электронная приемная».

«Сегодня население все больше использует интернет-ресурсы для оплаты капитального ремонта, и уже около 3 тысяч собственников жилья выбрали электронный способ получения квитанций, — сообщил сотрудник пресс-службы Регионального оператора РБ Азамат Хисамутдинов. — После того, как формат получения квитанции будет изменен на электронный, платежный документ на бумажном носителе доставляться собственнику не будет. При этом электронный вариант равносилен бумажному. По желанию процедуру доставки документа в почтовый ящик можно возобновить».

Взнос на капитальный ремонт можно оплачивать без комиссии в любом отделении Сбербанка, сообщив номер лицевого счета или адрес жилого помещения. Кроме того, взнос можно оплатить в других банках или отделениях Почты России, однако необходимо заранее уточнить размер комиссии.