Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США приготовили неожиданный подарок Путину
СК расследует, почему у девушки из Апатитов не нашли рак
Россиян предупредили по поводу денег из банкоматов
Какие сосиски ни в коем случае нельзя покупать
"Слишком поздно опомнились": Хирург ответил на решение США
Погружение барреля Почему «заморозка» не лечит нефтяной рынок?
СМИ: Белый дом сделал заявление по России после визита Порошенко
В небе Сирии РФ и США начали "войну без правил"
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
«Позор для Украины»: депутат Рады о встрече Порошенко с Трампом
СМИ: Самолет США с украинскими военными летит в РФ
Анджелина Джоли поправилась и похорошела (фото)
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Самолет США с украинскими военными летит в Россию – СМИ
Не оставили шансов - Порошенко о встрече с Трампом
7 великих машин, выпущенных в единственном экземпляре
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство
Фоторепортажи
9Фургон наехал на прохожих в Лондоне
12Акции протеста 12 июня
13:54 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии стало проще оплачивать взносы за капремонт

УФА, 21 июн 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Оплачивать взносы за капремонт в Башкортостане стало проще. Отныне собственники жилья могут получать квитанцию для оплаты взноса на капитальный ремонт на свою электронную почту и оплачивать его, не выходя из дома.

Для изменения способа получения платежного документа необходимо обратиться с заявлением лично в офис Регионального оператора либо через официальный сайт, воспользовавшись разделом «Электронная приемная».

«Сегодня население все больше использует интернет-ресурсы для оплаты капитального ремонта, и уже около 3 тысяч собственников жилья выбрали электронный способ получения квитанций, — сообщил сотрудник пресс-службы Регионального оператора РБ Азамат Хисамутдинов. — После того, как формат получения квитанции будет изменен на электронный, платежный документ на бумажном носителе доставляться собственнику не будет. При этом электронный вариант равносилен бумажному. По желанию процедуру доставки документа в почтовый ящик можно возобновить».

Взнос на капитальный ремонт можно оплачивать без комиссии в любом отделении Сбербанка, сообщив номер лицевого счета или адрес жилого помещения. Кроме того, взнос можно оплатить в других банках или отделениях Почты России, однако необходимо заранее уточнить размер комиссии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Путин показал Стоуну видео операции в Сирии с чужого смартфона
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу
Госдума приняла законопроект о расширении полномочий ФСО
Сечин доложил Путину об открытии нового месторождения
Госпитализирован супруг Елизаветы II принц Филипп
Букмекеры оценили шансы сборной России победить Португалию
В Мурманске выпал снег
Спорт
Россия идет на Роналду Сборная России на спартаковском стадионе в Москве примет команду Португалии во главе с Криштиану Роналду
Авто
Новый Kia Rio и конкуренты: онлайн Авто Mail.Ru «Авто Mail.Ru» удалось прокатиться на абсолютно новом Kia Rio. И мы решили обсудить этот автомобиль в прямом эфире. Задавайте свои вопросы!
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Участник шоу «Голос» из команды Билана дебютирует в кино Торнике Квитатиани из пятого сезона снимается вместе с Дмитрием Певцовым и Евгением Стычкиным
Недвижимость
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Названа стоимость самой маленькой квартиры Подмосковья
В России подешевели частные дома
Названы самые безопасные города России
Леди
Саудаде: черта характера, которой португальцы похожи на русских Редактор «Леди Mail.Ru» Юля Арбатская поехала в Португалию отдохнуть... и немного влюбилась
Дети
Жена безрукого и безногого певца Ника Вуйчича ждет двойню Он станет отцом в третий и четвертый раз.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь