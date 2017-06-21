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Что делать, если банкомат выдал фальшивую купюру
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13:31 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Страховка от фальши. Как поступить, если банкомат выдал поддельные купюры

В банкоматы стали чаще попадать фальшивые купюры, заявил первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский. Как избежать подделок, и что делать тем, в чьих кошельках оказались фальшивые или подозрительные банкноты? Разбирался Андрей Загорский.

Источник: Reuters

Банкоматам россияне привыкли доверять. Мало кто всерьез разглядывает выданные ими купюры. Но проблема в том, что некоторые кредитные организации используют банкоматы с дешевыми моделями банкнотоприемных устройств. Они проверяют лишь один-два защитных признака, а регулятор требует проверки как минимум четырех. Исходя из соображений экономии, не все игроки рынка эти требования выполняют.

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Страдают же, в первую очередь, рядовые граждане. Что, спрашивается, делать тому, кому «железный кассир» всучил поддельную банкноту?

Если потребитель обнаружил подозрительную купюру до того, как попытался ею расплатиться — это одно. В этом случае банкноту можно сдать в любой банк, где ее проверят и, если подозрения подтвердятся, либо уничтожат, либо вернут со штампом «в обмене отказано». Можно отправиться прямиком в полицию. Далее будет расследование, дача показаний, проверки — все это может занять месяц и более.

Хуже, если купюра «всплывает», когда человек, не зная о том, что она поддельная, пытается что-то на нее купить.

Сбыт фальшивых денег — уголовное преступление. В этом случае путь остается один, отметил партнер юридической фирмы «СМБ Консалтинг» Максим Плетнев.

«Можно обратиться в отделение полиции. Перед этим гражданину необходимо обязательно вспомнить, каким образом купюра попала к нему в руки. Потому что ему придется давать показания по этому поводу. В этом случае необходимо настаивать на том, что человек не знал о том, что купюра поддельная до того момента, как этот факт обнаружился», — подчеркнул он.

Не исключен вариант, что администрация магазина может вызвать полицию прямо к кассе. В этом случае юристы советуют идти по только что описанному пути — просто в отделение обладателю подозрительной купюры, скорее всего, придется проследовать в сопровождении наряда полиции.

Рассчитывать на компенсацию в подобных случаях сложно — на нее можно претендовать, только если удастся точно установить предыдущее звено в «цепочке», и пострадавшему будет, кому предъявить претензию.

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Возможно ли застраховаться от получения фальшивки из банкомата? На сто процентов вряд ли, но снизить вероятность подобной неприятности можно, уверен аналитик группы компаний InstaForex Александр Давыдов: «В первую очередь, нужно избегать тех банкоматов, которые принимают наличные. Если мы говорим о небольших банках, особенно региональных, то я советую вообще избегать банкоматов, а стараться снимать деньги через кассу. В этом случае степень защиты от поддельных купюр гораздо выше, хотя бы потому что над оператором банально присутствует видеокамера, которая ведет запись».

Ужесточение контроля со стороны ЦБ за соблюдением существующих требований может изменить ситуацию к лучшему. Но для банков это связано с дополнительными расходами, которые они обязательно переложат на клиентов, отметил независимый эксперт по финансовым технологиям Михаил Дьяков: «Как и в любой другой сфере, усиление безопасности стоит денег. Но какими бы затраты ни были, они лягут на плечи клиентов. Кредитные организации могут, например, увеличить размер комиссии, которая взимается с держателей карт других банков при снятии наличных».

Стоит подчеркнуть, что прежде всего следует обращать внимание на пятитысячные и тысячные купюры — их мошенники подделывают чаще всего.

В 2016 году количество выявленных в России поддельных рублевых банкнот сократилось по сравнению с 2015-м на 15% и составило 61 тыс. штук.

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