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14:03 (мск), источник: VN.ru

Новосибирск — пятый по дороговизне жизни в России

Столица Сибири оказалась пятым городом по дороговизне жизни в России и 416-м — в мире. Это следует из базы данных Numbeo, который аккумулирует информацию о потребительских расходах в различных точках Земли.

Согласно новому рейтингу, самый дорогой по проживанию российской город, Москва, в мире находится лишь на 346-й строчке. Второй по дороговизне город России — Санкт-Петербург (361-е место). За ними следуют Екатеринбург (389) и Казань (398), а уже затем располагается Новосибирск (416).

Для расчета места в рейтинге специалисты Numbeo пользуются самыми разными показателями — средним чеком в кафе, стоимостью пива, кофе, воды, молока, яиц, фруктов и других продуктов, ценами на одежду, обувь, билеты в кино, интернет, услуги фитнес-клуба, аренду квартиры и многое другое. Например, присутствует такой пункт, как цена на повсеместно распространенный автомобиль Toyota Corolla 1.6.

Так, выясняется, что килограмм яблок в Новосибирске стоит в среднем 105 рублей, а литр бензина можно купить за 37 рублей. Подробнее с новосибирскими показателями можно ознакомиться здесь.

Первую десятку рейтинга стоимости жизни оккупировали швейцарские города Женева, Базель, Цюрих, Цуг, Лозанна, Берн и Лугано. С ними в десятке — Гамильтон с Бермудских островов, Ставангер и Тронхейм из Норвегии.

Ранее Новосибирск признали вторым по комфортности городом России. Наибольший балл по рейтингу, составленному Минстроем РФ, у Саратовской области — суммарно она набрала 35 баллов. Новосибирская и Белгородская область разделили второе место с 32 баллами.

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