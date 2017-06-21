Глава Минтранса России проверяет качество дорог в Прикамье
Вместе с главой Росавтодора.
Вместе с главой Росавтодора.
В Прикамье прибыл очередной федеральный десант. 21 июня там с рабочим визитом находятся министр транспорта России Максим Соколов и руководитель федерального дорожного агентства Роман Старовойт.
Как пояснили «Уралинформбюро» в
Федеральные чиновники зачастили в Пермский край. 16 июня регион посетили министр РФ по вопросам открытого правительства Михаил Абызов и руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин.