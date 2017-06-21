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13:45 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Глава Минтранса России проверяет качество дорог в Прикамье

Вместе с главой Росавтодора.

Источник: УралИнформБюро

В Прикамье прибыл очередной федеральный десант. 21 июня там с рабочим визитом находятся министр транспорта России Максим Соколов и руководитель федерального дорожного агентства Роман Старовойт.

Как пояснили «Уралинформбюро» в пресс-службе губернатора Пермского края, совместно с главой региона Максимом Решетниковым они проведут совещание по реализации приоритетной программы «Безопасные и качественные дороги» в Приволжском федеральном округе.

Федеральные чиновники зачастили в Пермский край. 16 июня регион посетили министр РФ по вопросам открытого правительства Михаил Абызов и руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин.

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