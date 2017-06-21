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14:29 (мск), источник: "Российская газета"

В Пермском крае построят мост за 14 млрд рублей

В Пермском крае построят новый мост через реку Чусовую. Это произойдет в рамках концессионного соглашения, которое сегодня подписали временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников и представитель инвестора.

Источник: Reuters

Стоимость проекта оценивается в 14 миллиардов рублей, из них 9,6 миллиарда рублей планируется выделить из федерального бюджета, а остальные три миллиарда рублей вложит концессионер.

Как пояснили в пресс-службе временно исполняющего обязанности главы региона, новый мост будет представлять собой современную скоростную дорогу с расчетной скоростью движения 100 километров в час. После постройки важный инфраструктурный объект останется на содержании концессионера на период действия соглашения — в течение 15 лет.

По словам Максима Решетникова, наиболее острым в ходе переговоров с частным инвестором был вопрос о платности проезда по новому мосту. Предварительно предполагается брать плату только с транзитного и грузового транспорта, следующего в другие регионы.

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