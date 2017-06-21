Омское ПАТП-4 отказалось от многомиллионного иска против мэрии

Третьими лицами значатся департамент транспорта и Региональная энергетическая комиссия. Поводом стала компенсация за перевозку омичей в 2015 году — ПП-4 получило убытки, поскольку реальный пассажиропоток оказался ниже плана, установленного мэрией.

Однако уже на следующий день истец подал ходатайство об отказе от своих требований.

По аналогичным основаниям ПП-4 уже судилось с РЭК, требуя отменить приказ о тарифах на перевозки на 2015 год. В итоге, суд прекратил производство по делу, поскольку нормативный правовой акт по закону нельзя оспаривать в порядке арбитражного процесса.