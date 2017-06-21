Василий Голубев потребовал усилить контроль за запретом на строительство в прибрежных зонах РО

Василий Голубев поручил министерству природных ресурсов и экологии области провести ревизию и принять меры в отношении нарушителей.

«Прибрежная застройка категорически запрещена, но пока система контроля даёт сбой, — сказал глава региона. — Это особенно хорошо видно во время моих поездок по Ростовской области».

Отмечается, что в рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий на улучшение экологической обстановки в регионе направлено 100 проектов с общим объемом финансирования более 2,9 млрд рублей, из них 2 млрд рублей — средства инвесторов. За пять месяцев 2017 года выполнено 19 проектов, освоено около 890 млн рублей — почти треть от плана.