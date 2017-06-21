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16:41 (мск), источник: Городской репортер

Василий Голубев потребовал усилить контроль за запретом на строительство в прибрежных зонах РО

Губернатор Василий Голубев потребовал усилить контроль и предотвращать строительство объектов в охраняемых законом прибрежных зонах рек Ростовской области, сообщает пресс-служба главы региона.

Василий Голубев поручил министерству природных ресурсов и экологии области провести ревизию и принять меры в отношении нарушителей.

«Прибрежная застройка категорически запрещена, но пока система контроля даёт сбой, — сказал глава региона. — Это особенно хорошо видно во время моих поездок по Ростовской области».

Отмечается, что в рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий на улучшение экологической обстановки в регионе направлено 100 проектов с общим объемом финансирования более 2,9 млрд рублей, из них 2 млрд рублей — средства инвесторов. За пять месяцев 2017 года выполнено 19 проектов, освоено около 890 млн рублей — почти треть от плана.

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