В ВКО за миллиард тенге построили дорогу к несуществующим пляжам
К чистейшим Сибинским озёрам провели дорогу, но инфраструктура и пляжи там не появились.
К чистейшим Сибинским озёрам провели дорогу, но инфраструктура и пляжи там не появились.
На заседании в акимате ВКО выяснилось, что
В прошлом году прошла масштабная реконструкция автомобильной дороги до Сибинских озёр в Уланском районе региона. Местной исполнительной власти было дано задание обустроить пляж на популярном месте отдыха, организовать на нём необходимые условия для туристов и подвести инфраструктуру. Однако дело застопорилось.
«Мы в прошлом году вложили миллиард тенге на реконструкцию и средний ремонт дороги до Сибинских озёр. К сожалению, первая часть работы выполнена, а вторая часть нет. Аким Уланского района слишком долго занимался подготовкой
По задумке главы региона, обновлённая дорога должна была привлечь больший поток туристов на озёра и увеличить поступления в местный бюджет.