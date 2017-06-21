В ВКО за миллиард тенге построили дорогу к несуществующим пляжам

На заседании в акимате ВКО выяснилось, что из-за нерасторопности районного акима реконструированная дорога на Сибинские озёра не работает, как задумывалось изначально.

В прошлом году прошла масштабная реконструкция автомобильной дороги до Сибинских озёр в Уланском районе региона. Местной исполнительной власти было дано задание обустроить пляж на популярном месте отдыха, организовать на нём необходимые условия для туристов и подвести инфраструктуру. Однако дело застопорилось.

«Мы в прошлом году вложили миллиард тенге на реконструкцию и средний ремонт дороги до Сибинских озёр. К сожалению, первая часть работы выполнена, а вторая часть нет. Аким Уланского района слишком долго занимался подготовкой проектно-сметной документации. Лето практически прошло, уже июль на дворе, а пляж до сих пор не оборудован. Даже плана действий нет, хотя я лично давал поручение. Каждая дорога должна иметь конечную цель, а здесь её нет просто», — сказал аким ВКО Даниал Ахметов.

По задумке главы региона, обновлённая дорога должна была привлечь больший поток туристов на озёра и увеличить поступления в местный бюджет.