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14:10 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии назвали топ-5 подорожавших за неделю продуктов

УФА, 21 июн 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Статистики Башкортостана сообщили об очередном повышении цен на социально значимые продукты питания.

По данным выборочного еженедельного мониторинга, больше всего за неделю подорожала свежая белокочанная капуста — на 21 процент и достигла 49,78 рубля за килограмм.

На втором месте условного рейтинга самых подорожавших продуктов — картофель с ростом 6,4 процента за неделю. Килограмм «второго хлеба» можно приобрести сейчас в среднем за 45,13 рубля.

Замыкают тройку яблоки — 98,66 рубля за килограмм. За неделю они подорожали на 5,9 процента.

На четвертом месте — морковь — 42,67 рубля за килограмм (+4,2 процента за неделю).

На пятом месте — репчатый лук, поднявшийся в цене на 3,9 процента. Килограмм этого овоща можно купить в среднем за 38,92 рубля.

В список подорожавших в цене продуктов также попали сахар, мука, яйца, соль, рис, куры, говядина, хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной муки, молоко цельное пастеризованное и чай. Недельный рост цен на эти продукты составил 0,2 — 1,6 процента.

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