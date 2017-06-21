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15:32 (мск), источник: АиФ Челябинск

495 домов в трех районах Челябинска останутся без горячей воды с 4 июля

Пятый этап опрессовки завершится 18 июля.

Жители 495 домов в Калининском, Курчатовском и Центральном районах Челябинска останутся без горячей воды с 4 июля, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Пятый этап опрессовки также затронет 39 детских садов, 18 учебных заведений и 13 лечебных учреждений и продлится до 18 июля. Полный список адресов размещён здесь. Кроме того, по особому графику будут отключать горячую воду в домах, которые обслуживают местные котельные.

Напомним, с 27 июня по 11 июля горячей воды не будет ещё в 883 жилых домах в пяти районах Челябинска.

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