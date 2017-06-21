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16:04 (мск), источник: АиФ Волгоград

Аэропорт Волгограда опроверг информацию об отмене полетов в Стамбул

Международный аэропорт Волгоград сообщил, что волгоградцы по-прежнему могут летать в Стамбул.

Источник: Аргументы и факты

Ранее появилась информация, что полеты в столицу Турции временно невозможны — 21 июня отменили рейс, назначенный на 04:15. Однако в аэропорту поспешили успокоить волгоградцев, решивших, что теперь они вообще не смогут напрямую летать в Турцию. Рейс отменила только одна авиакомпания — лоукостер, вторая продолжает осуществлять рейсы в Стамбул.

Напомним, что во вторник, 20 июня, авиакомпании Pegasus Airlines осуществила первый рейс «Волгоград-Стамбул». На маршрут «вышел» лайнер Boeing 737−800, который является самым массовым пассажирским самолётом. В настоящее время компания продолжает осуществлять рейсы.

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