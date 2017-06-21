В поправках в бюджет на Крым и Севастополь выделили 900 миллионов рублей
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В поправках в бюджет 2017 года, одобренных Госдумой ранее в среду, 900 миллионов рублей выделено на мероприятия
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В поправках в бюджет 2017 года, одобренных Госдумой ранее в среду, 900 миллионов рублей выделено на мероприятия
Ранее в среду Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон о федеральном бюджете на 2017 год, снижающие его дефицит до 2,1% ВВП.
«Результатом нашей совместной с правительством РФ работы по пересмотру бюджетных параметров стало увеличение финансирования в текущем году проектов, имеющих стратегическое значение для республики. В частности, на строительство трассы “Таврида” и другие мероприятия в рамках федеральной целевой программы
Согласно изменениям, планируемые расходы госказны увеличиваются на 362 миллиарда рублей — до 16,603 триллиона рублей, ожидаемые доходы — на 1,191 триллиона рублей, до 14,679 триллиона рублей. Соответственно, дефицит снижается на 829 миллиардов рублей — до 1,924 триллиона рублей.
Правительство РФ в августе 2014 года одобрило ФЦП по