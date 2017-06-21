В поправках в бюджет на Крым и Севастополь выделили 900 миллионов рублей

Ранее в среду Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон о федеральном бюджете на 2017 год, снижающие его дефицит до 2,1% ВВП.

«Результатом нашей совместной с правительством РФ работы по пересмотру бюджетных параметров стало увеличение финансирования в текущем году проектов, имеющих стратегическое значение для республики. В частности, на строительство трассы “Таврида” и другие мероприятия в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя дополнительно выделено 900 миллионов рублей», — сказал Бахарев.

Согласно изменениям, планируемые расходы госказны увеличиваются на 362 миллиарда рублей — до 16,603 триллиона рублей, ожидаемые доходы — на 1,191 триллиона рублей, до 14,679 триллиона рублей. Соответственно, дефицит снижается на 829 миллиардов рублей — до 1,924 триллиона рублей.