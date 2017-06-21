На улице Володарского в Волгограде ремонтируют проезжую часть

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, на площади около 4000 квадратных метров уже снято старое полотно и уложен выравнивающий слой асфальтобетона. В настоящее время на проезжей части ведется укладка верхнего покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Участок дороги от улицы Коммунистической до улицы Мира, временно закрытый для машин в связи с ремонтом, до конца недели будет вновь открыт для движения.