На улице Володарского в Волгограде ремонтируют проезжую часть
Специалисты обновят дорогу на улице Володарского в центре Волгограда менее чем за три недели.
Специалисты обновят дорогу на улице Володарского в центре Волгограда менее чем за три недели.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, на площади около 4000 квадратных метров уже снято старое полотно и уложен выравнивающий слой асфальтобетона. В настоящее время на проезжей части ведется укладка верхнего покрытия из
Участок дороги от улицы Коммунистической до улицы Мира, временно закрытый для машин в связи с ремонтом, до конца недели будет вновь открыт для движения.