Гордума утвердила изменения в бюджет Нижнего Новгорода

Администрация города предложила увеличить доходную часть бюджета 2017 года на 90,5 млн.рублей, в том числе за счет увеличения собственных доходов на 140,3 млн. рублей и уменьшения объема межбюджетных трансфертов на сумму около 50 млн.рублей.

Таким образом, расходная часть вырастет на 90,5 млн. рублей. Дополнительные доходы будут направлены на ремонт музея Горького, на погашение кредиторской задолженности детских образовательных учреждений по коммунальным платежам и содержанию имущества за 2016 год, на питание детей в школах-интернатах и специальных учреждениях образования.

Также средства пойдут на обеспечение транспортной безопасности в метро, на обеспечение деятельности МКУ «МФЦ» и другие городские нужды. Уточненные параметры бюджета Нижнего Новгорода на 2017 год составят: доходы — 29,6 млрд. рублей; расходы — 32,6 млрд. рублей. Размер дефицита не изменится — 3 млрд. рублей.

В 2018 году в бюджете увеличиваются расходы на строительство школы на проспекте Гагарина — на 4,5 млн.рублей, в 2019 году увеличиваются расходы департамента строительства за счет межбюджетных трансфертов на 181,5 млн.рублей, в том числе на строительство школы в микрорайоне «Юг» и строительство школы в районе улиц Машинной и Победной. Уточненные параметры бюджета на 2018 год составят: доходы — 25,8 млрд. рублей, расходы — 26,1 млрд.рублей, дефицит бюджета — 300 млн.руб. Уточненные параметры бюджета на 2019 год: доходы — 27,7 млрд.рублей, расходы — 27,4 млрд.рублей, профицит бюджета — 300 млн.рублей.