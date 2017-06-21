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16:35 (мск), источник: ЮГА.ру

Губернатор Кубани остался недоволен ремонтом ведущих к морю дорог

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев остался недоволен ходом ремонта дорог, ведущих к Черноморскому побережью.

Губернатор подчеркнул, что в ближайшее время администрация региона подготовит официальное обращение в Министерство транспорта России о том, что госкомпания «Автодор» не выполнила договоренности, касающиеся ремонта дорог к Черноморскому побережью в курортный сезон, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, ранее Кондратьев пообещал «трясти» дорожников, которые не доделают трассы к морю до 15 июня. Изначально предполагалось, что с 15 июня уже будет снято реверсное движение, однако позже дату завершения ремонта перенесли на полмесяца, несмотря на угрозы губернатора края Вениамина Кондратьева.

Сейчас продолжается обустройство участка дороги между Горячим Ключом и селом Дефановкой. Здесь уже сняли реверсивное движение, полосы открыты в обоих направлениях. Продолжаются работы, затрагивающие прилегающий к трассе «островок безопасности».

Аналогичная ситуация с ремонтом дороги между Дефановкой и поселком Горский. На данном участке магистрали также технику убрали с проезжей части, однако полностью работы не завершены. Участок трассы от Архипо-Осиповки до села Возрождение на протяжении 5 км разделен на полосы встречного движения бетонными блоками.

«Разделительные блоки существует, потому что старая полоса ниже, чем та, у которой новое покрытие, мы разделили встречные потоки для безопасности водителей», — объяснил начальник Краснодарского территориального управления ГК «Автодор» Николай Ильин.

Губернатор заявил, что почти завершенный ремонт вызывает недовольство туристов.

«Мы проехали от Краснодара до Архипо-Осиповки и создается впечатление, что вся дорога в ремонте. Есть участки, которые однозначно снижают пропускной и скоростной режимы. Люди из года в год едут по этой трассе к морю и видят одно и то же — это постоянный ремонт. Почему они должны испытывать этот дискомфорт?», — обратился к дорожникам Вениамин Кондратьев.

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