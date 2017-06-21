Петербургские дома со старыми лифтами включат в программу капремонта
Законодательное собрание Петербурга одобрило в первом чтении законопроект, позволяющий вносить дома с изношенными лифтами в программу капитального ремонта.
Законодательное собрание Петербурга одобрило в первом чтении законопроект, позволяющий вносить дома с изношенными лифтами в программу капитального ремонта.
Как сообщили 21 июня в
Очередность выполнения ремонта зависит от количества элементов, которые нужно обновить. Включение в программу лифтов продвинет некоторые здания в очереди.