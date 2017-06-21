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17:12 (мск), источник: ЮГА.ру

Между Адлером и Гагрой возобновят железнодорожное сообщение

С 1 июля возобновится пригородное сообщение между Адлером и Гагрой.

Источник: ЮГА.ру

«Ежедневно между двумя курортами будут курсировать две пары пригородных поездов», — сообщили в пресс-службе СКЖД.

Утренний рейс будет отправляться из Адлера в 07:47 и прибывать в Гагру в 09:41. Дневным поездом можно будет уехать из Адлера в 14:21, в Гагру состав прибудет в 16:15.

В обратном направлении из Гагры утренний поезд будет отправляться в 10:52 и прибывать в Адлер в 12:52. Дневной — отправится из Гагры в 18:26 и прибудет в Адлер в 20:26.

На пограничный контроль, который будет проходить на станции Веселое, отведено 30 минут.

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