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17:43 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Краснодарском крае проверяют птицефермы и свинофермы

На Кубани проводятся внеплановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых заключается в разведении свиней или птицы.

Рейдовые мероприятия связны с недопущением распространения на территории края АЧС и птичьего гриппа.

Было проведено 13 внеплановых проверок свинотоварных ферм и 41 — птицеферм. По результатам проверочных мероприятий выдано 12 предписаний, составлено 15 протоколов, наложено штрафов на сумму более 300 тысяч рублей.

Работа в данном направлении продолжается, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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