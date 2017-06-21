В Краснодарском крае проверяют птицефермы и свинофермы

Рейдовые мероприятия связны с недопущением распространения на территории края АЧС и птичьего гриппа.

Было проведено 13 внеплановых проверок свинотоварных ферм и 41 — птицеферм. По результатам проверочных мероприятий выдано 12 предписаний, составлено 15 протоколов, наложено штрафов на сумму более 300 тысяч рублей.