В Краснодарском крае проверяют птицефермы и свинофермы
На Кубани проводятся внеплановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых заключается в разведении свиней или птицы.
На Кубани проводятся внеплановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых заключается в разведении свиней или птицы.
Рейдовые мероприятия связны с недопущением распространения на территории края АЧС и птичьего гриппа.
Было проведено 13 внеплановых проверок свинотоварных ферм и 41 — птицеферм. По результатам проверочных мероприятий выдано 12 предписаний, составлено 15 протоколов, наложено штрафов на сумму более 300 тысяч рублей.
Работа в данном направлении продолжается, сообщили ГТРК «Кубань» в