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17:48 (мск), источник: Интерфакс

Китайские операторы хотят включить Крым в свои турмаршруты

21 июня. Interfax-Russia.ru — Туроператоры КНР предложили организовать туры, включающие в свою программу посещение ряда российских регионов, в том числе Крымского полуострова, сообщил первый заместитель министра курортов и туризма Крыма Игорь Котляр.

«Это могут быть десятидневные туры с посещением китайскими туристами Москвы, Санкт-Петербурга и Крыма, по три дня в каждом регионе. Также рассматривался вариант — по пять дней в Сочи и Крыму», — приводит слова И. Котляра пресс-служба Минтуризма республики в среду.

Такая возможность обсуждалась во время участия крымской делегации в международном экологическом форуме Eco Global Forum, который проходил 17—18 июня в КНР, отмечает пресс-служба.

«Китайцы знакомы с курортами Крыма и имеют представление об особенностях Черноморского побережья. Они положительно отзывались о высококачественных услугах в области лечебного туризма, которые можно получить в нашей республике. В частности, лечение заболеваний дыхательных путей, опорно-двигательной системы, бесплодия», — сказал замминистра.

Власти Крыма провели на форуме презентацию полуострова. «Было много вопросов, в частности, по транспортной доступности Крыма, ценовой политике, количеству и качеству услуг, предоставляемых туристическими организациями, санаториями и гостиницами. Часть презентации была посвящена “красному туризму” (посещение памятных мест, связанных с жизнью коммунистических лидеров и революционным прошлым — ИФ), который вызывает интерес у китайских туристов», — отметил И. Котляр.

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