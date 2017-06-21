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18:00 (мск), источник: Ежедневник.by

Беларусь изучает возможность бартерной торговли с Суданом и Египтом

Беларусь, Судан и Египет проработают вопросы об использовании механизмов неденежного прекращения обязательств по внешнеторговым операциям при экспорте белорусских товаров и услуг в Республику Судан и Арабскую Республику.

С 17 по 22 июня делегация Нацбанка, Беларусбанка и ГО «Белресурсы» проводит соответствующие переговоры в Хартуме (Республика Судан) и Каире (Арабская Республика Египет).

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Цель переговоров — проработка с суданской и египетской сторонами возможности использования механизмов неденежного прекращения обязательств по внешнеторговым операциям при экспорте белорусских товаров в эти страны, в том числе путем организации встречных поставок товаров из данных стран в обмен на поставляемую белорусскую продукцию.

Поручение о проработке данных механизмов было дано президентом Беларуси по итогам визита в Судан в январе 2017 года.

С белорусской стороны оператором по организации встречных поставок с суданской стороной определено ГО «Белресурсы».

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