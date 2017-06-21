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17:48 (мск), источник: 36on.ru

В объектах, принадлежащих ВГУ, за долги отключили свет

В Воронеже начиная с сегодняшнего дня отключено энергоснабжение нескольких зданий, принадлежащих ВГУ — свет отключили в бассейне на Хользунова, помещении ботанического сада, в гостинице на улице Кропоткина и здании хозрасчетного научного объединения, расположенного на улице Платонова.

В компании «ТНС энерго Воронеж» пояснили, что вуз не оплатил поставку электроэнергии за март, апрель и май текущего года. Общая сумма долга составила более 8 миллионов рублей. Университету было направлено уведомление с просьбой оплатить возникшую задолженность, однако вуз оплату не произвел, в связи с чем было принято решение об отключении ряда объектов.

— В случае неоплаты электроэнергии после введения ограничения гарантирующий поставщик будет вынужден продолжить действия по введению режима ограничения потребления электроэнергии, — добавили в пресс-службе компании.

Если деньги не поступят на счет поставщика, 27 июня свет будет отключен в типографии и вычислительном центре на улице Пушкинской, в спортзале корпуса № 6 по адресу Хользунова, 40а, пристроенном к учебному корпусу № 5, и в лабораторном корпусе на улице Грузинской.

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В объектах, принадлежащих ВГУ, за долги отключили свет
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