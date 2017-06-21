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18:14 (мск), источник: РИА Крым

На полную реконструкцию всех объектов Ханского дворца необходимо 1,6 миллиарда рублей

БАХЧИСАРАЙ, 21 июн — РИА Новости (Крым). На полную реконструкцию всех 16 объектов Ханского дворца необходимо более 1,6 млрд руб.

Источник: РИА "Новости"

Об этом шла речь во время посещения исторического объекта вице-премьером крымского правительства Виталием Нахлупиным. Уже сейчас проведена часть противоаварийных работ, которые закончатся в декабре текущего года.

«В этом году выделено 148 миллионов на противоаварийные работы. В этот объем работ вошли всего два объекта: Ханская мечеть и главный корпус. В прошлом году даже был акт МЧС, что черепица на северном скате кровли могла обрушиться. На сегодня уже проведена часть работ. Мы не вошли в график, поскольку есть причины, связанные с археологией: мы были вынуждены провести археологические работы», — заявил заместитель председателя комитета Госсовета по охране культурного наследия Республики Крым Александр Диденко, уточнив, что эти работы включены в федеральную целевую программу и будут закончены в декабре текущего года.

По информации Диденко, в главном корпусе никакие реставрационные работы не проводились уже порядка 27 лет, из-за чего здание грозит обрушиться.

В связи с этим было принято решение, которое реализуется в течении трех-четырех лет. Оно предусматривает скрепление стен, установку навеса и поддерживающих стальных колонн.

«В 2013 году был подготовлен проект реставрации главного корпуса. На все 16 объектов нам необходимо более 1,6 миллиардов рублей. В декабре 2016 был заключен договор на подготовку технико-экономического обоснования каждого объекта», — рассказал директор Ханского дворца Вадим Мартынюк.

Также он уточнил, что уже получено заключение Главгосэкспертизы о необходимости провести реставрационные работы на всех 16 объектах комплекса общей стоимостью более 1,6 миллиардов рублей.

«С учетом того, что в федеральной целевой программе деньги не предусмотрены, мы будем работать над тем, чтобы нас включили в ФЦП Минкульта России. В этом году был обнаружен археологический объект — водовод — а это значит, что будет полностью изменен план проведения работ. Пока установлена временная защиты объекта», — заявил Виталий Нахлупин, также уточнив, что руководство Ханского дворца за счет собственной прибыли финансирует археологические работы.

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