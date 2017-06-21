На полную реконструкцию всех объектов Ханского дворца необходимо 1,6 миллиарда рублей
БАХЧИСАРАЙ, 21 июн — РИА Новости (Крым). На полную реконструкцию всех 16 объектов Ханского дворца необходимо более 1,6 млрд руб.
БАХЧИСАРАЙ, 21 июн — РИА Новости (Крым). На полную реконструкцию всех 16 объектов Ханского дворца необходимо более 1,6 млрд руб.
Об этом шла речь во время посещения исторического объекта
«В этом году выделено 148 миллионов на противоаварийные работы. В этот объем работ вошли всего два объекта: Ханская мечеть и главный корпус. В прошлом году даже был акт МЧС, что черепица на северном скате кровли могла обрушиться. На сегодня уже проведена часть работ. Мы не вошли в график, поскольку есть причины, связанные с археологией: мы были вынуждены провести археологические работы», — заявил заместитель председателя комитета Госсовета по охране культурного наследия Республики Крым Александр Диденко, уточнив, что эти работы включены в федеральную целевую программу и будут закончены в декабре текущего года.
В связи с этим было принято решение, которое реализуется в течении
«В 2013 году был подготовлен проект реставрации главного корпуса. На все 16 объектов нам необходимо более 1,6 миллиардов рублей. В декабре 2016 был заключен договор на подготовку
Также он уточнил, что уже получено заключение Главгосэкспертизы о необходимости провести реставрационные работы на всех 16 объектах комплекса общей стоимостью более 1,6 миллиардов рублей.
«С учетом того, что в федеральной целевой программе деньги не предусмотрены, мы будем работать над тем, чтобы нас включили в ФЦП Минкульта России. В этом году был обнаружен археологический объект — водовод — а это значит, что будет полностью изменен план проведения работ. Пока установлена временная защиты объекта», — заявил Виталий Нахлупин, также уточнив, что руководство Ханского дворца за счет собственной прибыли финансирует археологические работы.