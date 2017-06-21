Ярошук: Ситуация с домом на Московском проспекте напряжённая

После осмотра дома № 70 на Московском проспекте примут решение, как именно его будут разбирать. Также обследуют стоящие рядом дома и памятник морякам-балтийцам.

— Ситуация с домом напряжённая. Нужно понять, как вести работы. Памятник тоже разрушается. Точные сроки я вам назвать не могу. До Чм-2018? Не знаю, — отметил Ярошук.

Он также подчеркнул, что обследование каждого здания на предмет устойчивости и изношенности несущих конструкций обходится бюджету в 1,5−2 млн рублей. Поэтому власти решили закупить оборудование для проведения этой работы.

Дом на Московском проспекте, 70 получил повреждение во время землетрясения в 2004 году. Из-за работ на набережной Трибуца в 2015 году трещина увеличилась, жильцы обратились в администрацию Калининграда.

Здание признали аварийным, после чего людям предложили переселиться в помещения манёвренного фонда. Однако они отказались из-за того, что альтернативное жильё находится в непригодном состоянии.