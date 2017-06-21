Ярошук: Ситуация с домом на Московском проспекте напряжённая
Власти начали работу по обследованию территории от Второй эстакады до Деревянного моста. Как рассказал глава Калининграда Александр Ярошук, для этого мэрия приобрела установку «Струна-М».
Власти начали работу по обследованию территории от Второй эстакады до Деревянного моста. Как рассказал глава Калининграда Александр Ярошук, для этого мэрия приобрела установку «Струна-М».
После осмотра дома № 70 на Московском проспекте примут решение, как именно его будут разбирать. Также обследуют стоящие рядом дома и памятник
— Ситуация с домом напряжённая. Нужно понять, как вести работы. Памятник тоже разрушается. Точные сроки я вам назвать не могу. До Чм-2018? Не знаю, — отметил Ярошук.
Он также подчеркнул, что обследование каждого здания на предмет устойчивости и изношенности несущих конструкций обходится бюджету в 1,5−2 млн рублей. Поэтому власти решили закупить оборудование для проведения этой работы.
Дом на Московском проспекте, 70 получил повреждение во время землетрясения в 2004 году.
Здание признали аварийным, после чего людям предложили переселиться в помещения манёвренного фонда. Однако они отказались
В результате людям предложили временно пожить в новых квартирах на Сельме и улице Левитана. В конце 2016 года Ярошук заявил, что разрушение дома на Московском проспекте произошло