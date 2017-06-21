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18:40 (мск), источник: БЕЛТА

БЖД готова организовать пропуск контейнерных поездов через Брузги-Кузницу Белостоцкую и Свислочь-Семянувку

«В Бресте 22 июня первый заместитель начальника Белорусской железной дороги Игорь Шилов проведет рабочую встречу с представителями “ДБ Карго” АГ и АО “ДБ Карго Польска”. В ходе встречи стороны обсудят итоги работы по перевозке грузов за истекший период текущего года, а также актуальные вопросы дальнейшего сотрудничества», — пояснили в пресс-центре.

Источник: БЕЛТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога готова организовать пропуск контейнерных поездов через пограничные переходы Брузги-Кузница Белостоцкая и Свислочь-Семянувка, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

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«В Бресте 22 июня первый заместитель начальника Белорусской железной дороги Игорь Шилов проведет рабочую встречу с представителями “ДБ Карго” АГ и АО “ДБ Карго Польска”. В ходе встречи стороны обсудят итоги работы по перевозке грузов за истекший период текущего года, а также актуальные вопросы дальнейшего сотрудничества, включая выработку согласованных действий по развитию приграничной железнодорожной инфраструктуры», — пояснили в пресс-центре.

Организация пропуска контейнерных поездов через погранпереходы Брузги-Кузница Белостоцкая, Свислочь-Семянувка Барановичского отделения БЖД позволит расширить географию перевозок и оптимально использовать имеющиеся пропускные способности на белорусско-польских пограничных переходах.

В целом Белорусская железная дорога уделяет большое внимание созданию благоприятных условий для привлечения дополнительных грузопотоков в сообщении Восток-Запад-Восток. Только за период январь-май 2017 года в этом направлении перевезено 4,3 млн т грузов, или 113,2% к аналогичному периоду прошлого года. Транзит в данном сообщении составил 2,86 млн т, или 157,2%.

В пресс-центре рассказали, что программой рабочей встречи предусмотрено посещение и ознакомление с работой станции Брузги, а также объектов инфраструктуры Брестского узла — станций Брест-Северный и Брест-Центральный.

«На станции Брузги осуществляется переработка тяжеловесных грузов, 40-футовых контейнеров, а также сыпучих и лесных грузов. На грузовом терминале станции возможно организовать перегруз грузов в количестве 130 вагонов в сутки с колеи 1520 мм в вагоны колеи 1435 мм. Также площадка грузового терминала позволяет обеспечить максимальный объем хранения 40-футовых контейнеров в количестве 160 единиц. Значительным резервом перерабатывающей способности располагают перегрузочные мощности Брестского железнодорожного узла. На станции Брест-Северный продолжительность обработки контейнерного поезда в направлении Запад-Восток сокращена до 9 часов (с перегрузом), а на станции Брест-Восточный в направлении Восток-Запад сокращена до 6 часов (без перегруза)», — подчеркнули в БЖД.

В перспективе планируется довести нормативы времени на обработку контейнерного поезда до 8 часов с перегрузом на станции Брест-Северный и до 5 часов без перегруза на станции Брест-Восточный за счет совершенствования ускоренной обработки поездов и улучшения взаимодействия с пограничными и таможенными органами Беларуси.

Также Белорусская железная дорога заинтересована в дальнейшем развитии перевозок в рефконтейнерах. Для создания эффективной системы пропуска транзитных грузов в рефрижераторных контейнерах разработана и утверждена технология работы станции Брест-Восточный по экипировке рефрижераторных контейнеров дизельным топливом.

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